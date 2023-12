Nová GeForce RTX 3050 6GB bude patrně odložena na únor

Nvidia chystá GeForce RTX 3050. Takový model může vypadat na první pohled nesmyslně, neboť jde jednak o starší generaci karty, jednak o nejslabší model řady, který dostane ještě slabší variantu. Svůj smysl to ale mít může, o tom ale o trochu později. Předpokládalo se, že by se nová GeForce RTX 3050 6GB měla objevit v lednu příštího roku, nyní se ale zdá, že bude odložena až na únor. Podle posledních úniků to opravdu vypadá, že nebude mít ani 2560, ale ani 2304 CUDA jader jako předchozí varianty, ale pouze 2048 jader. Aby toho nebylo málo, měla by se snížit i frekvence čipu, která u předchozích modelů činila 1552, resp. 1510 MHz. 6GB varianta se má spokojit jen se 1470 MHz. Proti základní verze tak má mít o 24 % nižší hrubý výkon a proti OEM variantě pak o 13 % nižší.

A aby toho nebylo málo, paměť se z kapacity 8 GB na 128bitové sběrnici smrskne na 6 GB na 96bitové sběrnici, takže tu budeme mít nižší kapacitu i nižší propustnost. Na druhou stranu 8GB GeForce RTX 3050 se v USA obvykle prodávají od 229 USD, zatímco zde se spekuluje o ceně 179 USD. A to není zas až tak malý rozdíl, na druhou stranu je to podobná cena jako za Intel Arc A580 . Jednou z velkých výhod karty by měla být nižší spotřeba, která se z původních 130 W a pozdějších 115 W patrně dostane na 70 W.

Jde tedy o nesmyslnou kartu? To zas tak úplně ne. Vtip je v tom, že Nvidia počátkem roku 2024 ukončí výrobu GeForce GTX 16xx, tedy v případě některých modelů ještě slabšího low-endu, než je RTX 3050. A právě 6GB varianta by měla tuto mezeru zaplnit. Na GeForce GTX 1660 mít nebude, ta bude mít vyšší hrubý výkon i v základní verzi, natož ve verzích Ti a Super, nemluvě o stejné kapacitě paměti na 2krát tak široké sběrnici. Výkonem by ale taková ořezaná RTX 3050 mohla být výkonnější než GeForce GTX 1650, která má navíc jen 4 GB paměti, i když na druhou stranu na širší 128bitové sběrnici.