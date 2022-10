Nové Radeony s Navi 31 prý přijdou jako RX 7900 XT a 7900 XTX

Před několika dny jsme se dozvěděli, že nová architekturapřijde ve dvou high-endových kartách s 20 GB a 24 GB grafické paměti. Tehdy se ještě zdálo, že by mělo jít o Radeon RX 7900 XT a RX 7950 XT. Nejnovější informace nicméně hovoří o tom, že výkonnější verze by měla nést jméno. Už víme, že bude mít plnohodnotný čip Navi 31 s 12288 stream procesory a díky 12 16Gbit čipům GDDR6 poběží s 384bitovou paměťovou sběrnicí. To dá dohromady 24 GB VRAM a díky 20Gbps rychlosti lze očekávat propustnost 960 GB/s.