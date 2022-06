Nové specifikace RTX 4000: více jader na 4090 a neočekávejme nízké ceny

Je vcelku jedno, zda jde o to, že se na veřejnost dostávají přesnější informace o výbavě karet NVIDIA GeForce RTX 4000, anebo je NVIDIA postupně ladí a mění. Nás zajímá spíše výsledek a čím blíže jsme k vypuštění nové generace na trh, tím přesnější by měly předkládané informace být.

Známý leaker Kopite7kimi se nyní zmiňuje o aktuálně platné výbavě karet GeForce RTX 4090, 4080 a 4070 (pokud mu budeme věřit). Dle nové zprávy dostane RTX 4090 GPU se 16384 CUDA jádry (dříve 16128), což jsou při počtu 128 jednotek SM (Streaming Multiprocessor) dvě navíc. To by mohlo naznačovat vyšší výtěžnost čipů AD102 či snad snahu lépe konkurovat novým Radeonům, to můžeme leda hádat. Vedle toho tu máme 21Gb/s paměti GDDR6X na 384bitovém rozhraní a s kapacitou 24 GB.

GeForce RTX 4080 s čipem AD103 má dostat 10240 CUDA jader, přičemž v případě paměťové výbavy si je zdroj nejistý, když uvádí 16 GB GDDR6 na 256bitovém rozhraní se 18 Gb/s na pin. To by ovšem znamenalo jen 576 GB/s celkové propustnosti, zatímco dnešní RTX 3080 v původní verzi nabízí 760 GB a ve 12GB verzi dokonce 912 GB/s. Že by tu šlo i o velkou cache jako u konkurenční RDNA 2 a 3?

GeForce RTX 4070 s AD104 a 7168 CUDA jádry je na tom podobně, neboť ta má mít 10 GB GDDR6 na 160 bitech při 18 Gb/s, což by činilo 360 GB/s stejně jako na RTX 3060, zatímco RTX 3070 má 448 GB/s.

V dovětku se dozvídáme, že nemáme očekávat nižší MSRP, čili nižší doporučené ceny než v případě Ampere a v další zprávě byly ještě upřesněny hodnoty TBP: 450, 420? a 300 W.