Nový Exynos 2200 s GPU AMD bude prý procesorem pro notebooky s ARM

Už dobře víme, žechystá nové procesorypostavené na architektuře ARM, které budou mít mobilní GPU od AMD. Odhadované datum uvedení se několikrát měnilo v řádech let tam a zpět, nyní to však vypadá, že by to nemuselo být až tak daleko, hovoří se dokonce o letošku. Poslední informace navíc naznačují, kam tyto procesory (alespoň některé z nich) vlastně zamíří. Mělo by totiž jít o notebooky, tedy o konkurenci Qualcomm Snapdragon 8cx nebo Apple M1

Nový Exynos 2200 by měl být výkonnějším řešením než Exynos 2100. Své místo by v noteboocích Samsung s operačním systémem Windows 10 pro ARM měl najít už v druhé polovině letošního roku (ve třetím čtvrtletí). Zatím ale není jasné, zda (a kdy) se AMD GPU dostane i do smartphonů. Vypadá to tak, že zde máme dalšího výrobce, který chce protlačit ARM i do standardních počítačů. Architektura x86 tak má dalšího protivníka.



