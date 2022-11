Nvidia čelí hromadné žalobě za tavící se konektory, AMD si z kauzy dělá legraci

Nvidia kvůli celému problému hromadnou žalobu. Je jím Lucas Genova, který tak učinil 11. listopadu u Federálního soudu v Kalifornii (Nvidia se o ní dozvěděla 15. listopadu). Podle něj Nvidia prodává své grafické karty Ada Lovelace s defektním a nebezpečným napájecím kabelem, což může zapříčinit, že karty uživatelů přestanou fungovat a mohou být dokonce vážným rizikem požáru.

Kauza tavících se konektorů 12VHPWR od Nvidie na nových grafických kartách GeForce RTX 4090 pokračuje. Asi nás nepřekvapí, že se našel někdo, kdo podal na společnostkvůli celému problému hromadnou žalobu. Je jím Lucas Genova, který tak učinil 11. listopadu u Federálního soudu v Kalifornii (Nvidia se o ní dozvěděla 15. listopadu). Podle něj Nvidia prodává své grafické karty Ada Lovelace s defektním a nebezpečným napájecím kabelem, což může zapříčinit, že karty uživatelů přestanou fungovat a mohou být dokonce vážným rizikem požáru.

Genova koupil svou RTX 4090 na Best Buy za 1599,99 USD a odkazuje se na vlákno na Redditu, kde se našlo přinejmenším 26 uživatelů, kterým se roztavil napájecí konektor. Nyní se předpokládá, že tento napájecí konektor selhal u 0,05 až 0,1 % karet. Postižena je tak zhruba každá 1500. karta RTX 4090. Problém se tedy zdaleka netýká "každé druhé" karty, jak by se někdy mohlo zdát. Na druhou stranu to znamená, že jde minimálně o několik desítek případů, které mohly skončit požárem, jejichž dopady by nemusely být zrovna malé.