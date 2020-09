NVIDIA GeForce RTX 3090: jak se hraje v rozlišení 8K?

NVIDIA GeForce RTX 3090 představuje absolutní hi-end, který ovšem bude i tak jen o cca 10 procent výkonnější než RTX 3080, což platí pro hry ve 4K. Ovšem i to může velice přijít vhod, pokud by se někdo rozhodl hrát v rozlišení 8K, což dnes samozřejmě většinou nehrozí. NVIDIA ukazovala záběry lidí hrajících na RTX 3090 v rozlišení 8K už ve své původní prezentaci na začátku měsíce, ale nyní tu máme nové materiály, kde figuruje sestava s danou kartou, televizor LG Signature ZX 88 vybavený technologií G-Sync a youtubeři Marques Brownlee a Linus z Linus Tech Tips.

Je vůbec možné, aby i hi-end RTX 3090 utáhla moderní hry v rozlišení 8K? Marques na ni totiž mimo jiného vytáhl i Control a tato hra je i bez ray tracingu velice náročná, natož pak s ním. Čili není divu, že v cílovém rozlišení 8K a při skutečném renderovacím v 5K nabídla i tato karta pouze cca 21 FPS, čili nepoužitelný výkon. Až snížením renderovacího rozlišení na 1440p bylo dosaženo 44 až 51 FPS, což také není ideální, ale lze to označit za plynulé.

Ve Forza Horizon 4 ale karta dokázala poskytnout 42 FPS a sáhla si také na shora omezených 60 FPS, takže byla plně v synchronizačním rozsahu technologie G-Sync.

Jako obvykle afektovaný Linus se ve svém videu jal nejdříve rozbalit nový televizor a potom nainstalovat RTX 3090 do PC, než předvedl rovněž hraní ve Forza Horizon 4 a Control a pak také v Doom Eternal a Death Stranding. Zaměřil se ale spíše na subjektivní pocity z detailnosti grafiky než na výkon, o němž se nedozvíme v podstatě nic.

Ale to se dalo očekávat, neboť obě videa nejsou nic jiného než reklama, kterou si zadala NVIDIA. V Linusově videu je rovnou označení, že jde o video sponzorované NVIDIÍ, čili pro druhý případ to bude pochopitelně platit také. Marques také na začátku mluví o nových konzolích a o tom, co může nabídnout platforma PC a my dobře víme, jak se Jensen Huang už vícekrát sám snažil vyzdvihovat PC právě před novou generací Xboxu a PS. I zde je tak patrný rukopis NVIDIE, ale tomu se nelze divit, ostatně nejde o první případ, kdy ta umožnila pečlivě vybraným lidem představit její produkty dříve než ostatním, čili ještě před vypršením informačního embarga, za což si už vysloužila kritiku. Je pak jasné, že takoví NVIDIÍ vybraní lidé si velice pečlivě rozmyslí, co o jejím produktu do éteru vypustí.