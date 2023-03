Nvidia GeForce RTX 4050 by měla přijít už v červnu

Následující měsíce by měly přinést výrazné rozšíření portfolia grafických karet. Spodkem nabídky je zatím stále velmi drahá GeForce RTX 4070 Ti, která patří na pomezí vyššího mainstreamu a nižšího low-endu. Už 13. dubna by mělo dojít k uvedení o něco levnější GeForce RTX 4070 , nicméně vyloženě mainstreamové nebo low-endové modely na sebe nechají ještě trochu čekat. Nemuselo by to trvat ale tak dlouho, jako budeme čekat na RTX 4070.

Konec května má přinést novou GeForce RTX 4060 Ti se 160W spotřebou, tedy zhruba 1-1,5 měsíce po RTX 4070. Zajímavé je, že zatím nevíme nic o plánovaném uvedení RTX 4060. Ta by měla mít spotřebu pouhých 115 W, 3072 CUDA jader, nicméně datum uvedení je neznámé. Naproti tomu se poprvé mluví o nejlevnějším zástupci,. Tento model se má objevit někdy v průběhu června a víme už i to, že by karta měla mít 6 GB paměti (to by napovídalo 96bitové sběrnici pamětí). Nejasný je počet CUDA jader, zde by se dalo čekat stejně nebo i méně než u předchůdce, jak je tomu u řady RTX 4000 obvyklé, tedy asi cokoli mezi 2048 až 2560 jádry. Na přesné číslo si ale musíme ještě chvíli počkat.