Nvidia možná vylepší GeForce RTX 4060 a 4070: více jader, více paměti i širší sběrnice

Nové grafické kartys architekturouse sice docela povedly, zejména co se týče energetické efektivity, společnost ale udělala několik nepříjemných kroků, kvůli kterým se nesetkávají s moc velkým zájmem u uživatelů. Celkově se to dá shrnout do jediného slova, cena. Karty samotné by byly i v pořádku, ale jejich ceny jsou vyšší, než by měly být. Nejvíce je to vidět u GeForce RTX 4060, kde zákazníci ignorují v podstatě všechny tři modely. Pouze 8GB paměť na 128bitová sběrnice u RTX 4060 a RTX 4060 Ti nezní v roce 2023 u mainstreamu zrovna lákavě a 16GB verze je zase příliš drahá. Objevují se však informace, že by se to mohlo změnit a že Nvidia chystá vylepšení.

Zajímavého vylepšení by se mohla dočkat GeForce RTX 4070, která to ale nepotřebuje tak kriticky jako RTX 4060. Nynější verze GeForce RTX 4070 disponuje čipem AD104, nicméně se spekuluje o tom, že by mohla dostat v nějakých verzích i čip AD103, který se používá v desktopové RTX 4080 a mobilní RTX 4090. To by mohlo znamenat, že by se u karet mohla objevit i širší 256bitová sběrnice pamětí (místo nynější 192bitové), a také by se zvýšila kapacita paměti z 12 na 16 GB, což by rozhodně také nebylo k zahození. Zda by se také navyšoval počet CUDA jader, to je nezodpovězenou otázkou.

I'm afraid there won't be RTX 4090 Ti anymore. Some low-grade AD103 and AD106 chips will be another versions of RTX 4070 and 4060. — kopite7kimi (@kopite7kimi) July 27, 2023