NVIDIA na levných RTX 3050 použije GA106 z dražších karet, proč?

GeForce RTX 3050 budou asi vesměs krátké karty, jak ukazují snímky modelu od Inno3D (via VideoCardz ), ostatně i na PCB, které odpovídá Mini-ITX verzi karty se pohodlně vejde vše potřebné, a to tu je ještě polovina paměťových pozic nevyužitých, což platí i o napájecím systému.

Nám jde ale především o to, proč NVIDIA pro RTX 3050 využije GPU GA106 (konkrétně verze GA106-150), když jde o modely s konfigurací 2560 CUDA jader, na což by stačilo i GPU GA107. Právě takové totiž nese mobilní GeForce RTX 3050 Ti, která má také 2560 CUDA jader.

Máme ale být rozladěni z toho, že namísto dokonale vyrobených GA107 tu budou osekané "zmetky" v podobě GA106? To v žádném případě, i když žádné výhody s ohledem na specifikace z toho asi nekoukají. GA106 sice podporuje 192bitové rozhraní, ale RTX 3050 bude mít stejně jako mobilní RTX 3050 Ti rozhraní se 128 bity. Na druhou stranu tu nejsou ani nevýhody, přičemž jediné malinké plus by mohlo spočívat v tom, že větší čip s hluchými místy (díky neaktivním CUDA a jiným jádrům) může být lépe chlazen. Ale to asi stejně v případě karty s TBP 130 W nebude hrát velkou roli a také bohužel neznáme velikost čipu GA107.

Jde tu také o to, že tento design dává výrobcům karet možnost vcelku snadno přijít s výkonnější verzí, čili s potenciální desktopovou RTX 3050 Ti. Ta by mohla nabídnout především více CUDA jader, například 3072, ovšem možná už ne širší paměťovou sběrnici, neboť by to znamenalo buď snížit kapacitu na 6 GB, anebo naopak prudce navýšit na 12 GB. Ovšem nová GeForce RTX 3050 nese pouze 14Gb/s paměti GDDR6, za něž dnes už existují mnohem rychlejší náhrady, jako je třeba 18Gb/s GDDR6, kterou nese právě Radeon RX 6500 XT.

Uvidíme také, jak to bude s dostupností nové GeForce, která se kvůli své 8GB paměti nevyhne zájmu těžařů, i když její 224GB/s propustnost už je poměrně nízká. To ale samozřejmě nebude znamenat, že o tuto kartu nebude zájem a že její cena se přiblíží doporučené částce odpovídající 250 USD.



