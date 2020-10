NVIDIA nabídne RTX 3000 Founders Edition i prostřednictvím jiných prodejců

Situace s nabídkou karet GeForce RTX 3000 se u nás prakticky nezměnila. Hlavní prodejci navenek neudávají ani ceny a jinde jsou dodací lhůty dlouhé, a to s tím, že je velice obtížné takovým údajům věřit a ceny jsou navíc dle očekávání stále nafouknuté. Za pár dní to už přitom bude měsíc, co se začaly prodávat karty RTX 3080, které za udávaných 19 tisíc korun rozhodně neseženeme a tento údaj vypadá spíše jako špatný vtip.

Nyní do toho přichází NVIDIA s informací, že se chystá přepracovat svůj online obchod a mezitím prodej svých karet Founders Edition svěří jiným. V USA to bude partner BestBuy a pokud jde o Evropu, zde NVIDIA nikoho nespecifikovala, takže to vypadá, že evropští zákazníci mají prostě smůlu. Ostatně NVIDIA si nemůže vybrat jako v USA jen jednoho prodejce, který by se postaral alespoň o země EU. Na druhou stranu, BestBuy by ani v USA neměl být jediný a přidat se mají i další prodejci.

NVIDIA jinak stále slibuje, že dodávky karet se v příštích týdnech zlepší. Dle Jensena Huanga nejde o nedostatek jako takový, ale o neočekávaně vysokou poptávku. Jenomže ještě před nástupem karet RTX 3080 na trhu server TweakTown hlásil, že karet bude málo a nedostatek potrvá do konce roku, což Huang později sám potvrdil. V tu dobu ještě žádná poptávka neexistovala, protože tu nebyla ze strany obchodů ani nabídka.

Dle Huanga tak NVIDIA tak velkou poptávku ani neočekávala, čemuž se dá jen těžko věřit, když on sám nové RTX 3080 prezentoval jako dvojnásobně výkonné karty v porovnání s RTX 2080 za stejnou cenu. Muselo mu být naprosto jasné, že zájem zákazníků bude enormní a že připravené zásoby nebudou ani zdaleka stačit. Šéf NVIDIE má ale svou mantru o poptávce a odmítá připustit, že by jeho firma nebyla připravena a že předvedla ukázkový paper launch.

Ceny souvisejících / podobných produktů: