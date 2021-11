NVIDIA nabídne v Battlefield 2042 exkluzivní funkce a RT pro Ambient Occlusion

Battlefield 2042 přijde na trh už 19. listopadu pro staré i nové konzole PlayStation a Xbox, ovšem nás nyní bude zajímat PC verze, jejíž nejlepší technické ztvárnění mají zajistit grafické karty GeForce RTX.

NVIDIA nově vypustila do světa PC trailer ukazující hru se zapnutým ray tracingem, DLSS a také technologií Reflex, která má značně snížit celé zpoždění od vstupu po výstup. Trailer přitom ihned vyvolal otázky o technickém stavu hry, neboť některým připadají jeho části trhané, což je například pasáž s malou útočnou helikoptérou v posledních sekundách první minuty videa. Ovšem zde může jít prostě o kombinaci přiblíženého obrazu a trhaných pohybů s myší, i když je pravda, že zrovna tato scéna působí podivně.

NVIDIA se nyní snaží ukázat, že nejvyšší možnou kvalitu získáme pouze na PC, jako by snad chtěla reagovat na obavy z toho , že stále méně zákazníků bude ochotno platit přemrštěné ceny za grafické karty a zvedne se exodus hráčů směřujících ke konzolím.

Konkrétně se dozvídáme o funkci Ambient Occlusion (zastínění okolím), kterou zajistí ray tracing (čili jde o RTAO), přičemž ta nebude vzhledem k podpoře Microsoft DirectX Raytracing (DXR) k dispozici pouze na GeForce, ale právě na nich má dle NVIDIE fungovat nejlépe. Platí to ale pro DLSS a Reflex, které jsou k dispozici výlučně na GeForce.

NVIDIA si samozřejmě pro Battlefield 2042 připraví nové Game Ready ovladače, které budou k dispozici krátce před vypuštěním hry na trh. Ovšem jak vypadá tato hra bez a se zapnutým RTAO? To nám NVIDIA ukazuje na tomto srovnání , z nějž je patrná především jedna věc.

Výsledek s využitím ray tracingu sice může vypadat realističtěji, jak ukazují především stíny v rozích, ale ve hře nebudeme mít posuvník pro detailní hledání rozdílů. Ve hře se nebudeme zabývat tím, jestli by nějaké zákoutí mělo být více projasněno, nebo zda by poschodí mělo být trošku kontrastnější. Ve hře nám půjde především o plynulost a jestli tu bude omezovat zapnuté RTAO, bude to ta první funkce, kterou hráči vypnou. Tímto způsobem je navíc NVIDIA jen těžko přesvědčí, že si skutečně potřebují pořídit novou předraženou kartu.



