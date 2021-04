NVIDIA nevzdává boj o protitěžební ochranu na RTX 3060, přináší GA106-302

NVIDIA se rozhodla vyslat na trh kartu GeForce RTX 3060, která měla využít limit výkonu při těžbě Etherea, který by nešlo obejít. To se skutečně ještě nikomu nepovedlo, ovšem nyní k tomu ani není důvod. NVIDIA totiž sama vypustila do světa betaverzi ovladačů (verze 470.05), na nichž karty RTX 3060 fungují a jež neobsahují omezovač výkonu. To neznamená, že by celá ochrana nebyla k ničemu, neboť je navržena právě k tomu, aby se nikdo nemohl šťourat v ovladačích a vypreparovat omezovač výkonu těžby. Když si do toho ale NVIDIA sama hodí vidle tím, že dá k dispozici ovladače bez daného omezovače, nedá se nic dělat.