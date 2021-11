NVIDIA ohlásila DLSS 2.3 i pro 15 starších her

Jak dobře víme, technologie DLSS 2.3 má eliminovat některé případy ghostingu, ale jak ukázal nedávný test , NVIDIA ještě má na čem pracovat a jde právě především o duchy, které DLSS nechává za některými pohybujícími se objekty. Výsledky by už ale snad neměly být tak hrozné jako v případě námi testovaného titulu Deliver Us the Moon , což už je ostatně záležitost stará více než rok.

Deliver Us the Moon

DLSS zkrátka dokáže dosáhnout velice pozoruhodných výsledků a vytáhnout z obrazu téměř ztracené detaily, ale stále ještě má své vlastní problémy, s nimiž se v případě klasického upscalingu potýkat nemusíme.

Verze DLSS 2.3 už je integrována do řady starších her, přičemž nejdříve se dočkaly tituly Cyberpunk 2077 a Rise of the Tomb Raider, které novou verzi oficiálně podporují od včerejšího dne.

Později pak přijde podpora DLSS 2.3 v titulech Baldur’s Gate 3, Bright Memory: Infinite, Crysis 2 Remastered, Crysis 3 Remastered, Deathloop, DOOM Eternal, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, Jurassic World Evolution 2, Marvel’s Guardians of the Galaxy, Shadow of the Tomb Raider, Sword & Fairy 7 a Farming Simulator 22.

Vedle toho NVIDIA oznamuje další tituly, které prostě obecně nabídnou podporu DLSS, a to díky snadné integraci díky použitému Unreal Engine. Jedná se o Assetto Corsa Competizione, Battlefield 2042, Myth of Empires, Bright Memory: Infinite, Elder Scrolls Online, Hot Wheels Unleashed, Jurassic World Evolution 2 a 17. a 18. listopadu přijdou na trh s DLSS i AWAY: The Survival a Myth of Empires.

Ve všech případech nemusí jít o novou verzi DLSS 2.3, ale pokud tomu tak opravdu bude, aktualizovat na ni může každý sám a velice jednoduše tak, že v instalační složce hry vymění DLL knihovnu DLSS za novější verzi staženou třeba od TechPowerUp . Čili v případě, že se vyskytnou nějaké problémy, lze vše vrátit zpět využitím staré verze knihovny, kterou je doporučeno si zálohovat, ale i takové jsou samozřejmě k dispozici pro stažení.

Nyní už se také opět objevilo video s prezentací DLSS 2.3, které bylo dříve znepřístupněno.



