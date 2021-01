NVIDIA prý odkládá RTX 3080 Ti na neurčito

Od společnosti AMD jsme očekávali oznámení nástupců dnešních Radeonů RX 5700 a 5700 XT, které nepřišlo a neobjevila se ani GeForce RTX 3080 Ti, kterou prozradil už třeba i Asus . Ve skutečnosti tak jediná desktopová grafická novinka byla v podobě GeForce RTX 3060 se 12 GB paměti a ani ta ještě nemá své pevné a konkrétní datum vypuštění na trh.

Kanál Gamersnexus nyní hlásí, že karta GeForce RTX 3080 Ti byla odložena, a to na neurčito, přičemž důvody jsou vcelku jasné. NVIDIA i AMD mluví o tom, že karet bude na trhu nedostatek přinejmenším v celém prvním letošním kvartálu a nikdo se ani neodvážil slíbit, že v druhém se situace začne zlepšovat. Aktuálně je možná spíše ještě horší než koncem minulého roku.

Důvod odložení GeForce RTX 3080 Ti tak nepřekvapí. Jde o nedostatek GPU, jichž NVIDIA nemá potřebné množství ani pro SKU, která jsou již na trhu. A je jasné, že GPU pro kartu RTX 3080 Ti by bylo k dispozici mnohem méně než pro karty RTX 3080, neboť by šlo o ty nejlépe vyrobené čipy GA102. Nemá tak cenu dále rozmělňovat nabídku, zvláště když NVIDIA stejně nemá vůbec žádný problém s udáním karet RTX 3090, na nichž utrží jistě mnohem víc, než kolik by získala za RTX 3080 Ti.

Vedle toho prý byly zatím pozastaveny i plány na přípravu nových verzí karet Super, což se mohlo týkat modelů RTX 3080 a RTX 3070. Ty mají paradoxně méně paměti než nově ohlášená RTX 3060 a aby NVIDIA obhájila jejich nástup, jistě byla připravena jejich čipům přidat na výbavě, a tedy přihodit pár jednotek SM navíc. Případná RTX 3070 Super by navíc musela také využít čip GA102, neboť její GA104 už je na aktuální kartě využíván v plné verzi. ¨¨

To všechno tak nejspíše znamená, že v nejbližších měsících nastoupí RTX 3060, pak budeme čekat na RTX 3050 či 3050 Ti a nové slabší Radeony. Výkonnějších verzí GeForce se jen tak nedočkáme a je otázka, zda vůbec kdy přijdou. Uvidíme, zda nám zprávu o odložené RTX 3080 Ti brzy nepotvrdí také server VideoCardz.



