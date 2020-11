NVIDIA už bude pro mobilní RTX 3000 doporučovat také procesory Ryzen

Aktuální generace APU Ryzen 4000H má pro samostatnou grafiku jen omezené rozhraní, a to PCIe 3.0 x8 a právě to prý stálo za neochotou výrobců počítačů vyvíjet notebooky, které by vedle daných APU využívaly od NVIDIE cokoliv silnějšího než RTX 2060.

Takový důvod ale mohl být jen zástupný, ostatně proč by výrobcům mělo vadit osmilinkové PCIe 3.0, když mnohým z nich vůbec nepřijde divné vyrábět externí grafické karty, které přes Thunderbolt 3, a tedy efektivně jen čtyři linky PCIe 3.0, napojují i mnohem výkonnější karty? Ostatně zrovna nedávno jsme se podívali na Gigabyte Aorus Gaming Box , kde je takto využita dokonce i RTX 3090.

Nyní ale už očekáváme novou generaci mobilních APU, která se bude zčásti skládat z nových Zen 3 "Cezanne" a oprášených Zen 2 "Lucienne" . A právě přinejmenším od Cezanne se dá očekávat, že AMD v jejich případě už nabídne plnou šíři rozhraní PCIe (anebo stále 8 linek, ale už verze PCIe 4.0?).





Dle serveru wccftech a slidů, které zveřejnil, tak už můžeme počítat s notebooky vybavenými výkonnými mobilními RTX a vedle toho budou jak Core i7, tak i Ryzen 7. Alespoň to uvádí doporučené konfigurace, ovšem zda a nakolik se jimi budou výrobci počítačů řídit, to je jiná věc.

NVIDIA prý od minulého měsíce posílá svým partnerům vzorky svých mobilních RTX 3000 a pokud jde o dostupnost na trhu, mobilní roadmap zmiňuje prostě jen první polovinu příštího roku, ovšem RTX 3080 a RTX 3070 by se měly objevit už v lednu, a to zatím nejspíše na platformě Intelu.

Dle serveru Notebookcheck budou tři nové mobilní RTX 3000 vybaveny následujícími čipy: RTX 3080 využije GPU GA104-775, RTX 3070 přijde s GA104-770 a RTX 3060 nabídne GA104-610. Paměťové konfigurace ještě nebyly potvrzeny, ale vypadá to až na 16 GB GDDR6 a pak se také ukáží verze Max-Q a Max-P.

AMD s NVIDIÍ by měly svůj nový mobilní hardware představit na začátku ledna během CES 2021, přičemž Cezanne-H by měly přijít na trh spíše až v pozdním období příštího roku, zatímco Tiger Lake-H od Intelu nastoupí snad v první polovině.

Ceny souvisejících / podobných produktů: