NVIDIA zřejmě ponechá GeForce Ampere v nabídce i po nástupu Ada Lovelace

GeForce RTX 3090 Ti má dle nejnovějších informací dorazit na trh na konci března, zatímco první modely Ada, a přitom dle očekávání jejich vyšší mainstream až hi-end, by mohly být představeny už v srpnu. O RTX 3090 Ti se přitom mluví jako o kartě, na níž si NVIDIA se svými AIB výrobci vyzkouší vytvořit desktopovou kartu s nebývale vysokou spotřebou, a tedy i výdejem tepla. Jde totiž o 450 W, přičemž nejvýkonnější Ada by mohly jít se spotřebou i výrazně nad tuto hodnotu.

Banka Morgan Stanley a její Technology, Media and Telecom Conference ale nyní nechala do světa promluvit CFO firmy NVIDIA, Colette Kress, která se vyjádřila i o tom, jak to bude s nástupem nové generace GeForce. NVIDIA obvykle jedná tak, že krátce po představení nové generace začne staré karty nahrazovat novými, což se samozřejmě týká jen těch modelů, pro něž již je k dispozici nástupce. Výjimečný byl v tomto ohledu příchod generace Turing, který byl ale značně ovlivněn tím, že NVIDII neočekávaně skončily na skladech miliony GPU Pascal, kterých se po opadnutí tehdejší vlny těžby Etherea dlouho nedokázala zbavit. Nyní je ale situace zcela odlišná, i když ještě uvidíme, jak se bude v příštích měsících vyvíjet.

Colette Kress uvedla, že v poslední době měla NVIDIA možnost na trh dodávat jak nové Ampere (RTX 3000), tak i staré Turingy (RTX 2000 / GTX 1600), čímž naráží třeba na staronové RTX 2060 12GB . NVIDIA se tím snažila dostat na trh co nejvíce karet a dle své CFO je možné, že s touto praxí bude pokračovat i do budoucna.

Je zřejmé, že toto rozhodnutí ponechat Ampere na trhu bude záviset hlavně na poptávce, čili pokud by NVIDIA věděla, že o dnešní karty bude zájem i nadále, nebude jejich výrobu rušit. Ostatně nyní má výbornou výchozí pozici, neboť herní Ampere jsou tvořeny 8nm procesem firmy Samsung a v případě Ada se přechází na 5nm kapacity firmy TSMC, čili tu mohou být nejen dva procesy, ale i dva různí dodavatelé. Vše, co bude muset NVIDIA udělat, je pokud možno si ponechat potřebné kapacity u Samsungu, aniž by se ovšem přepočítala s ohledem na zájem zákazníků, který může být dnes kvůli vrtkavosti těžařů (a hodnoty kryptoměn) velice nestálý. Na druhou stranu ale nejde jen o čipy, ale také o dostupnost potřebných pamětí, PCB karet či dalších součástek.

NVIDIA by také musela vymyslet, jak cenově skloubit nabídku nových GeForce Ada a starých Ampere, přičemž pesimisticky ladění realisté už mohou tušit, že zákazník takovou nabídkou vůbec nemusí být potěšen. Ale to bude záviset právě na poptávce a v tomto případě i na nabídce ze strany konkurenčního AMD. V tom špatném případě by tak mohly staré karty zůstat na svých cenových pozicích a nové přijít za vyšší ceny, k čemuž snad nedojde. Colette Kress ostatně tvrdí, že dodávky GeForce se budou letos postupně zvyšovat a my přitom můžeme už řadu týdnů pozorovat snižující se ceny karet.

