Perseverance se připravuje na odkládání poloviny vzorků z Marsu

Průzkumný rover Perseverance, který brázdí povrch planety Mars už od roku 2021 , se pomalu připravuje na odložení poloviny vzorků hornin z rudé planety do "depozitáře". Tak se nazývá místo na Marsu, na které rover uloží část svých vzorků pro případ, že by nebyl schopný kvůli poruše hardwaru nebo selhání systémů dopravit vzorky k přistávacímu modulu sám. K odložení vzorků by podle plánu mělo dojít v průběhu letošního listopadu nebo prosince.

Rover na Marsu přistál v kráteru Jezero v únoru minulého roku a od té doby se zaměřuje na pátrání po stopách života v průběhu historie Marsu a také na sběr vzorků hornin. Právě některé ze vzorků mají být v rámci mise NASA odeslány na planetu Zemi, kde budou podrobeny důkladné analýze.



Rover na Marsu dosud navrtal sedm plánovaných hornin, z každého kamene byly odebrány dva vzorky. Základní plán počítá s dopravením vzorků na přistávací modul NASA, který následně vynese materiál na oběžnou dráhu Marsu. Zpět na Zemi vzorky dopraví sonda od ESA, což by se mohlo stát už v roce 2033.



Jednu sadu vzorků hornin poveze na palubě samotný rover, druhá sada zůstane uložená v tzv. depozitáři. V případě potřeby by z tohoto místa vyzvedly uložené vzorky dvě malé helikoptéry, které by podobně jako Ingenuity byly schopné letu nad povrchem Marsu , a dopravily by je na přistávací modul. Podobných odkladišť vzorků hornin by nakonec mohlo být i více.