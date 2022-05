Pokles cen grafických karet zvolnil, doporučené ceny jsou ještě vzdáleny

NVIDIA GeForce RTX 3000 a AMD Radeon RX 6000 jsou zatím stále ještě předražené, ovšem ne všech modelů se to týká, přičemž následující graf ukazuje průměr cen karet AMD a NVIDIA prodávaných především v německých obchodech jako ProShop či MindFactory. Téměř ve všech případech byl od 17. dubna do 8. května zaznamenán pokles cen (výjimkou je Radeon RX 6600), ale celkově už ne tak výrazný.

Ceny jsou přitom vzhledem k doporučeným částkám (MSRP) v případě Radeonů celkově lepší než u GeForce. Máme tu i 11 % pod MSRP (RX 6500 XT), ale i o 27 % nad ní (RX 6800 XT), zatímco o procento pod MSRP se dostal i hi-end (RX 6900 XT). V případě GeForce jsou předražené všechny sledované modely, a to o 6 % (RTX 3090) až o 31 % (RTX 3060 Ti).

Pokles cen se tedy zpomalil, ale stále probíhal, pokud jde tedy o našeho západního souseda a případně Rakousko. My jsme se pohybu cen grafických karet na našem trhu zabývali nedávno, kdy začalo být zřejmé, že do nich promlouvá oslabující koruna . Ta to bohužel pro českého zákazníka pokazila, jak je vidět třeba na příkladu karty Saphire Radeon RX 6600 PULSE 8GB GDDR6, která nedávno klesla na 9 tisíc korun, ale nyní je už o tisícovku dražší. Jiné karty jako MSI GeForce RTX 2060 VENTUS GP OC ale zdražují mírněji a postupně o několik set korun.

Stále také platí to, co ukazují i data z 3DCenter.org, a sice že jsou různé karty různě nadceněny, což se ukazuje třeba v případě RTX 3060 a RTX 3060 Ti. Právě Ti verze by měla být o cca pětinu dražší, ale ve skutečnosti ji nekoupíme za méně než 15 tisíc korun (jako obvykle od MSI), což z ní dělá naopak v porovnání s RTX 3060 o polovinu dražší kartu.

I nadále je tak třeba při výběru karty zohlednit jejich výkon ne vzhledem k doporučené, ale reálné ceně, neboť ani u nás nejsou grafiky předraženy o stejné procento a zrovna 3060 Ti nepředstavují dobrou koupi.