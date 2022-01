Prezident Biden podpořil právo spotřebitelů na opravu

Prezident Biden se tak stal prvním z řady svých předchůdců, když jednoznačně a formálně podpořil hnutí požadující právo na opravu produktů, které si spotřebitelé kupují. To je v USA velké téma již řadu let, přičemž to se týká široké veřejnosti, pokud jde třeba o elektroniku, nebo i relativně malé skupiny farmářů, které zase trápí přístup firmy John Deere . Ta se snažila své zákazníky odstřihnout od možnosti opravovat si své zemědělské stroje, přičemž sama nabízela jediný povolený autorizovaný servis, a to i na menší úkony. A za ten si lidé pochopitelně připlatili a museli navíc čekat, až na ně přijde řada a opravář dorazí, což je přinutilo začít využívat cracknuté verze firmwaru, které není třeba odemykat po každé výměně žárovky.