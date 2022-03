Prezident Biden vydal kryptoměnový exekutivní příkaz, půjde i o digitální dolar

Reakce kryptoměn na exekutivní příkaz vydaný americkým prezidentem Bidenem sice nastala, ale je v podstatě vedle ostatních obvyklých pohybů vcelku zanedbatelná. Navíc se ukázalo, že to byl klasický "případ Barta Simpsona", jak se obvykle označuje průběh znázorněný i na následujícím grafu. Čili hodnota sice prudce vyletěla nahoru, ale po krátké době zase neméně prudce spadla na víceméně stejnou úroveň, na níž byla předtím.

Bitcoin v posledních dnech



Nás ale zajímá spíše to, čeho se týkal onen příkaz prezidenta Bidena. Ten sice ještě nebyl zveřejněn v podrobném znění, ale Reuters už informuje, že Ministerstva financí i obchodu Spojených států dostala za úkol prozkoumat možnosti ohledně využití kryptoměn a posoudit možné výhody a rizika.

Konkrétněji pak daná ministerstva posoudí, co by vyplývalo z vytvoření digitálního dolaru, a to především s ohledem na ochranu spotřebitelů i investorů využívajících kryptoměny, finanční stabilitu, zločinnost, konkurenceschopnost Spojených států, dostupnost finančních produktů a zodpovědnost při zavádění inovací. Jde tak o velké téma týkající se finanční budoucnosti země.

Biden tak očekává, že dostane do ruky doporučení, jak dále přistupovat ke kryptoměnám a je jasné, že jeho administrativa má o jejich využití zájem. Dle CNBC se ale kupodivu neřešily tzv. stablecoiny, čili kryptoměny jako Tether, jejichž hodnota je přímo vázána na některou z FIAT měn, čili v případě Tetheru přímo Americký dolar. Zde jde především o otázku, zda je přímo Tether s jeho hodnotou 80 miliard USD v oběhu skutečně kryt takovým objemem peněz v dolarech.

A co klima? Tomu se dostalo také pozornosti, i když ne takové jako téma bezpečnosti. Biden ovšem žádá, aby se zkoumaly i možnosti jak učinit kryptoměny zodpovědnějšími vůči životnímu prostředí, což by pak prostě ideálně vedlo k odklonu od schematu Proof of Work, v němž jde právě o výkon, a tedy i energii. A právě toto schema dosud využívá Bitcoin i Ethereum.



Prezident Biden se tak zatím nesnaží nic zavádět a nechává pouze zkoumat možnosti, které USA mají, což platí i pro onen digitální dolar. O něm ostatně Federální rezervní systém (Fed) uvažuje už od předchozího roku a na toto téma připravil i studii , ale ve Fedu se ještě nerozhodli, zda vůbec digitální dolar podpoří, nebo ne.

