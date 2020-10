Příčiny odložení nástupu RTX 3070? Nejspíše i čínské svátky

NVIDIA odložila začátek prodeje karet GeForce RTX 3070 na 29. října , přičemž původně je chtěla prodávat od 15. října. Už také vyslala do světa své oficiální benchmarky, dle nichž máme očekávat kartu, která si bez problémů podá i RTX 2080 Ti . Jenomže to budeme chtít nejdříve stvrdit pomocí nezávislých testů, které by se měly objevit právě se začátek prodeje karet.

AMD přitom o den dříve představí nové Radeony s čipy Navi 2X, a tak to vypadá, že když už NVIDIA musela či chtěla nástup svých možná nejvýznamnějších karet generace GeForce Ampere odložit, stvořila si díky tomu alespoň nějakou možnost reagovat na novou nabídku AMD.

Igor Wallossek ve svém komentáři uvádí, že čipů GA104 pro RTX 3070 (a některé slabší karty) přibývají každým týdnem tisíce a s dostupností pamětí GDDR6 pochopitelně není už vůbec žádný problém. Čili na konci října by mělo být různých verzí RTX 3070 na trhu mnohem více než RTX 3080 na začátku prodeje. Co ale se zásobami udělá jistě velice silná poptávka, to je otázka, ale také to vypadá na jen krátké okénko, než se vykoupí skladové zásoby.

Pokud by ale NVIDIA chtěla dodržet původní termín 15. října, pak je zřejmé, že by byl ovlivněn právě probíhajícími svátky spojené s Národním dnem. Ten spadá na 1. října a svátky trvají celý "zlatý týden". Je tak vcelku zřejmé, že tyto dny pracovního volna by k dostatku RTX 3070 na trhu jistě nepřispěly.

V druhé polovině října by se také měly zlepšovat i dodávky výkonnějších RTX 3000, přičemž dnes se dle zdroje dá mluvit spíše jen o stovkách týdně. Karty RTX 3080 jsou tak stále zoufale nedostupné a navíc předražené pro ty, kteří se v naději na brzké naskladnění odhodlají svůj kousek koupit v předprodeji, nebo si jej tím zamluvit. Kvůli tomu ani není důvod ke zlevňování starých karet, takže pokud dnes někdo zoufale potřebuje novou herní grafiku, nezbývá než jej politovat a popřát pevné nervy.

