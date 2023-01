Přinese Tesla cenovou válku a levné elektromobily? XPeng i AITO také zlevňují

Výrazné snížení cen elektromobilů Tesla lze vnímat nejrůznějšími způsoby, což jsme si už několikrát vysvětlili . I když se asi o budoucnost Tesly prozatím bát nemusíme (ačkoli mnozí tyto kroky z posledních týdnů vnímají jako poslední záchvěvy před smrtí), vypadá to, že lidovější elektromobilitu nám přinesou právě kroky Tesly, byť to nemusí být tato firma samotná. Výrazné slevy, které u nás činí cca 260 tisíc u Modelu 3 a 350-400 tisíc u Modelu Y jsou tak dramatické, že na to reaguje už i konkurence, alespoň co se čínského trhu týče. Ještě připomeňme, že např. v našem případě jsou aspoň trochu porovnatelná auta (výkonem a dojezdem) o pár desítek až pár stovek tisíc dražší. Např. k Modelu 3 Long Range, což je čtyřkolka za 1,3 mil. Kč, seženete alternativní elektrickou čtyřkolku asi za 1,6 mil. Kč. U většiny modelů jsou tyto rozdíly ale o něco menší. Např. Enyaq je Modelu Y vyrovnaným soupeřem v základní verzi, kde se ceny takřka neliší, ale např. VW ID.4 ve 4×4 verzi je proti Tesle dražší o půl milionu.

V Číně prodeje Tesly vzrostly tak dramatickým způsobem, že to jiné společnosti nenechaly bez odpovědi a např. XPeng se také rozhodl znatelně zlevňovat. Jeho sedan Xpeng P7 (na obrázku výše) zlevnil o 13 % na 209,9 tisíc juanů (690 tisíc Kč), značně šel dolů s cenou i menší sedan P5 a SUV G31, kde to šlo rovněž o nějakých 10-13 %. Nezlevňoval jen model G9. Ještě dodejme, že zákazníci, kteří si vůz koupili těsně před zlevněním, dostanou delší dobu servisu zdarma. Abychom si XPeng zasadili trochu do kontextu s Teslou, tak je to automobilka, která za poslední čtvrtletí dodala 22.204 vozů (Tesla přes 405 tisíc). Za celý rok 2022 to bylo pro XPeng 120,8 tisíc aut a za celou historii značky 258,7 tisíce (tedy tolik, co Tesla dodá v průměru za 2 měsíce, odhlédneme-li od nárazovosti dodávek).

XPeng je tedy stále relativně malý začínající výrobce, který má příjmy ve výši 6,82 mld. CNY (1,01 mld. USD), což je ve srovnání s 18,7 mld. USD u Tesly opravdu jen zlomek. Zatímco však Tesla vykázala čistý zisk ve výši 3,29 mld. USD, XPeng vykázal ztrátu 2,18 mld. CNY (0,32 mld. USD). Zdaleka to tak nebyla jen Tesla, která byla ve svých začátcích hodně prodělečná a XPeng finančně krvácí jako skoro každý startup. Snižování cen vozů na trhu tak v tuto dobu rozhodně není něčím, co by firma ve své aktuální situaci uvítala. Připomeňme ještě, že hodnota firmy je nyní cca 8 mld. USD, zatímco v roce 2020 dosahovala dokonce více než 50 mld. USD, čímž měla větší hodnotu než např. Honda. To se navíc bavíme o době, kdy vyráběla nižší tisícovky vozů měsíčně.

AITO od Huawei. Tam se jeho XPeng ale není jediný, kdo zlevňovala. Ceny snižovala i automobilka Dongfeng nebood Huawei. Tam se jeho AITO M5 EV dostalo na cenu 259,8 tisíce juanů (854 tisíc Kč), což je snížení ceny o 10 % za základní verzi. Také čtyřkolka je nyní za sníženou cenu 289,8 tisíc juanů (953 tisíc Kč), to je o necelých 10 % dolů. AITO je sice nejrychleji rostoucím výrobcem elektromobilů v Číně, ale stále je ještě menší než XPeng s cca 75 tisíci vozů ročně.

Vypadá to, že kroky Tesly v Číně právě rozpoutaly cenovou válku, která může posunout celým trhem. Pokud výrobci zlevní své konkurenční modely vozům Tesla, budou muset adekvátně upravit i ceny svých levnějších aut v nižších třídách. Zda se ale cenová válka přenese i na starý kontinent, to teprve uvidíme. Třeba takový VW ID.3 vypadá vedle Tesly (ale třeba i BMW i4, což je auto na dost jiné úrovni za podobnou cenu) dost předraženě.