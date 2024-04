Přísnější ban staví stopku na 70 TFLOPS, do Číny tak už nezamíří RTX 4090 D ani H20

GeForce RTX 4090 D. Nicméně i tato karta nyní dostává stopku. USA totiž ode dneška přichází s lehce přísnějšími limity, a tak RTX 4090 D, která se jen těsně pod tyto limity vešla (z 16384 CUDA jader při daných frekvencích musela jít pod cca 14800, z čehož nakonec bylo 14592), se nyní pod nové limity o kousek nevejde.

Obchodní válka mezi USA a Čínou zahrnuje např. ban na vývoz výkonného hardwaru, a to zejména toho, který by mohl být využit pro trénování systémů umělé inteligence. V případě grafických karet to znamená, že se sem nedostanou ty nejvýkonnější akcelerátory a dokonce ani high-endová grafická karta GeForce RTX 4090. Nvidia proto vytvořila speciální verzi této karty pro Čínu, která nese jméno. Nicméně i tato karta nyní dostává stopku. USA totiž ode dneška přichází s lehce přísnějšími limity, a tak RTX 4090 D, která se jen těsně pod tyto limity vešla (z 16384 CUDA jader při daných frekvencích musela jít pod cca 14800, z čehož nakonec bylo 14592), se nyní pod nové limity o kousek nevejde.

Ty jsou nyní stanoveny na výpočetní výkon 70 TFLOPS. Zde připomeňme, že klasická GeForce RTX 4090 dosahuje výkonu 82,6 TFLOPS, ořezaná RTX 4090 D se dostala na 73,5 TFLOPS. A to znamená konec. Ještě pro představu, GeForce RTX 4080 je s výkonem na 48,7 TFLOPS. Zda Nvidia uvede nějakou další variantu místo RTX 4090 D, nebo se jí jednoduše jen trochu sníží takty, to zatím není jasné. Aby se pod nové limity vešla, Boost frekvence čipu by se musela dostat pod 2,4 GHz (rovných 2,4 GHz dává 70,04 TFLOPS).

Stopku by to ale mohlo znamenat i pro další akcelerátor zaměřený na Čínu. Zatímco L2 se 48,3 TFLOPS (TF32) / 24,1 TFLOPS (FP32) a L20 s 59,8 TFLOPS (v TF32 i FP32) by to postihnout nemělo, HGX H20 by už problém mít měl. Tento akcelerátor založený na řadě Hopper totiž dosahuje výkonu 74 TFLOPS v TF32 (44 TFLOPS v FP32). Jen pro zajímavost, tyto akcelerátory údajně vyjdou na 12-15 tisíc USD.