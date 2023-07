Procesory Loongson 3A6000 mají mít SMT i 256bitové instrukce SIMD

O připravovaném čínském procesorujsme už několikrát psali . Tento procesor má dostat novou 64bitovou architekturu LA664 místo stávající GS464V a hovoří se o tom, že v celočíselných operacích by měl být o 37 % výkonnější než nynější čipy. Při práci s desetinnými čísly to má být dokonce o 68 %. Nyní se objevují další nové informace, o které se nám postaral Phoronix, který v posledním patchi Linuxu 6.5 objevil zmínku o tom, že by tyto procesory měly podporovat SMT, tedy 2 vlákna na jádro (tuto technologii u Intelu známe také jako Hyper-Threading). Procesory by tak při stejném počtu jader měly zvládnout 2krát tolik vláken než doposud. Zde ještě připomeňme, že se proslýchá opačný trend u Intelu, který by se u Arrow Lake mohl naopak Hyper-Threadingu zbavit . Důvodem by mohlo být to, že počty jader jsou už tak vysoké, že se nedají ani pořádně využít, zatímco implementace HT má negativní vliv na jednovláknový výkon, který by mohl být upřednostněn.