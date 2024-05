Procesory Nvidia pro AI PC mají obsahovat LPDDR6, Blackwell GPU a Blackhawk CPU

Už dlouhou dobu do sebe procesory integrují stále více a více funkcí. Spousta procesorů (a to i těch výkonných) dnes v sobě integruje GPU, tento rok se ve větším začíná nasazovat integrované NPU a postupně dochází i na samotnou operační paměť. Toto ve větším nasadila společnost Apple s uvedením procesorů M1, které v jednom pouzdře obsahují CPU, GPU, NPU i operační paměť. To má své výhody ve výkonu a nízkých latencích, nevýhodou je, že se pak velmi těžko umožňuje nějaká forma rozšiřování.

Na podobnou architekturu má brzy přejít i Intel Lunar Lake , který bude integrovat 16 GB nebo 32 GB RAM přímo do procesoru, a zdá se, že stejně na tom budou i připravované ARMové procesory od. Ta plánuje v roce 2025 také vstoupit na trh s procesory pro AI PC. Už nějakou dobu se mluví o tom, že podobné procesory vyvíjí se společností MediaTek

Nyní se objevují informace o tom, že nové procesory Nvidie pro AI PC by měly být postaveny na architektuře ARM s výkonnými jádry Cortex-X5. CPU část Blackhawk by mělo doplnit integrované GPU na architektuře Blackwell RTX. Otázkou je, jak na tom bude NPU, neboť Nvidia se často proti NPU vymezuje s tím, že její GPU pro toto nasazení nabízí vyšší výkon (nicméně nejsou tak efektivní, což už nezmiňuje). Stejně jako Apple M nebo Intel Lunar Lake, i nové procesory Nvidie mají mít integrovanou operační paměť. V tomto případě by mělo jít o typ LPDDR6. Není ale jasné, jak rychlé budou. Víme, že všeobecně by první generace těchto pamětí měly začínat na LPDDR6-10667, nicméně postupem času se mají dostat až na LPDDR6-14400.