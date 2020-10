Prodeje PC šly prudce nahoru a zlomily deset let starý rekord

Příčiny růstu jsou naprosto zřejmé. Lidé v době pandemie potřebují počítače jednak pro práci z domova a vedle toho je i větší zájem o počítače pro zábavu, čili hraní her a obecně využití možností Internetu. K tomu se navíc přidává i poptávka ze strany provozovatelů cloudů či serverů obecně, síťových prvků a potřebné infrastruktury, která je tím vším novým hardwarem v domácnostech více zatěžována. Už řadu měsíců je také zřejmé, že trh s PC na tom může jenom profitovat a nyní tu máme i nová čísla, která to dokazují.

Jde o statistiku společnosti Canalys, která ukazuje, jak na začátku tohoto roku koronavirus zasáhl Asii a tamější pracovní trh, což způsobilo výrazný pokles dodávek PC. Ovšem v druhé polovině roku přišel prudký obrat a nárůst o 13 procent, neboť situace v Asii se uklidnila a zvýšila se poptávka především v západních zemích.

To s sebou přineslo i nedostatek, který se projevil třeba na trhu s notebooky včetně Chromebooků, dále jde například o napájecí zdroje , i když my v poslední době řešíme především grafické karty, ovšem to má s koronavirem v případě GeForce RTX 3000 jen málo společného.

Na druhou stranu, pandemií oživlá poptávka po PC se na tom jistě podepisuje také. Však firma JPR už dříve hlásila, že koronavirus přinesl prudký růst herního trhu , nicméně lze říci, že i bez toho by byl karet RTX 3000 zoufalý nedostatek.

Canalys tak hlásí nejprudší růst na trhu s PC, jaký nebyl pozorován už dlouhou řadu let. Jen za 3. letošní kvartál bylo na něj vysláno 79,2 milionů PC, mezi nimiž už neohroženě vládnou notebooky, neboť těch bylo z daného počtu kolem 64 milionů. Zajímavé je i to, že dle těchto dat šly prodeje notebooků nahoru o 28,3 %, zatímco desktopový podíl se smrskl o 26 %. Jde ovšem o prodeje hotových značkových PC.

Co se týče jednotlivých výrobců, pak až na společnost Dell, která na růst trhu nedokázala vůbec reagovat, rostli všichni velcí výrobci. Pozoruhodné na těchto číslech je to, že ukazují největší meziroční růst v kolonce "Others", čili ostatních menších výrobců PC. V době poklesu na trhu s PC se totiž právě celkový podíl ostatních výrobců vytrvale zmenšoval ve prospěch velkých firem.

