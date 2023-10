Prokletý OLED? Apple řeší "vypalování", Google barevné fleky u Pixelu 8 Pro

Apple si to poslední dobou docela slízává za nejrůznější problémy u nových iPhonů 15. Nějaké dětské nemoci jsou sice obvyklým jevem, nevyhýbá se to skoro žádnému novému telefonu (a produktům obecně), rozhodně ale nepotěší, obzvlášť je-li jich více. Nejvíce se v případě iPhonů 15 zmiňuje

si to poslední dobou docela slízává za nejrůznější problémy u nových iPhonů 15. Nějaké dětské nemoci jsou sice obvyklým jevem, nevyhýbá se to skoro žádnému novému telefonu (a produktům obecně), rozhodně ale nepotěší, obzvlášť je-li jich více. Nejvíce se v případě iPhonů 15 zmiňuje větší zahřívání telefonu , pozdvižení vzniklo i kvůli záhadnému vybíjení na některých powerbankách , které je ale v mnoha případech logické a ze stejných důvodů sužuje i Androidy. Nyní se k tomu přidávají stesky kvůli vypalování displejů OLED u iPhonů 15 Pro Max, což je u telefonů, které jsou v provozu pár týdnů, hodně zarážející. Ještě více zarážející je to, že má jít údajně o softwarovou a nikoli hardwarovou chybu. Pak je velkou otázkou, jakým způsobem může tento problém vlastně softwarově vznikat. Tak uvidíme, zda nový iOS 17.1 tento problém skutečně opraví.

Docela problémy má nyní i Google. Tam jeho nový Pixel 8 Pro rovněž trpí na problémy spojené s displejem OLED, konkrétně to vypadá na potíže s funkcí Always-On. Zatím není znám přesný důvod, ale zdá se, že při aktivaci AOD a přechodu na 1Hz obnovovací frekvenci displeje začínají získávat v horní části nepříjemný výrazný žlutý nebo fialový barevný nádech. Zda to bude na reklamace a výměny displejů, to se teprve uvidí. Není to ale jediný problém, se kterým se Google potýká. Jeho nový operační systém Android 14 se totiž nemá rád s Pixely 6 (včetně 6a a 6 Pro) a v některých případech jeho instalace způsobí, že telefon "nevidí" volné vnitřní úložiště telefonu, ten je tak víceméně nepoužitelný. Jinak řečeno, pořád se tváří, že je plná paměť. Uvolnění paměti (odinstalováním aplikací, smazáním dat) nic neřeší, uvolněné místo se totiž pořád tváří jako zaplněné. Zde to vypadá na chybu s uživatelskými profily v případě, že jich je na telefonu více. Prozatímním řešením je reset do továrního nastavení.