ProLogium zahájilo výrobu 106Ah solid-state akumulátorů

ProLogium je solid-state akumulátory. Jak ale bylo řečeno mnohokrát, jednou věcí je publikovaný vědecký článek a úplně jinou věcí je fungující továrna. Mezi těmito dvěma kroky obvykle zeje mnoho a mnoho let (v případě baterií může jít i o dekádu), což je důvod, proč se některým může zdát, že se pořád představují nové baterkové "zázraky", které nakonec nespatří světlo světa. Firma ProLogium nyní konečně spouští první velkosériovou továrnu Takoe na Tchaj-wanu. Velkosériovost bychom zde ale asi mohli dát prozatím trochu do uvozovek, neboť továrna ve své plné výrobní kapacitě bude dosahovat produkce jen 2 GWh ročně (aktuálně jen 500 MWh). To jsou články pro jen něco přes 26.000 elektromobilů se 75kWh akumulátorem. Tato produkce by měla být vyhrazena jen pro hlavního investora, elektromobilku VinFast.

Společnostje jednou z mnoha , která před lety začala vyvíjet. Jak ale bylo řečeno mnohokrát, jednou věcí je publikovaný vědecký článek a úplně jinou věcí je fungující továrna. Mezi těmito dvěma kroky obvykle zeje mnoho a mnoho let (v případě baterií může jít i o dekádu), což je důvod, proč se některým může zdát, že se pořád představují nové baterkové "zázraky", které nakonec nespatří světlo světa. Firma ProLogium nyní konečně spouští první velkosériovou továrnu Takoe na Tchaj-wanu. Velkosériovost bychom zde ale asi mohli dát prozatím trochu do uvozovek, neboť továrna ve své plné výrobní kapacitě bude dosahovat produkce jen 2 GWh ročně (aktuálně jen 500 MWh). To jsou články pro jen něco přes 26.000 elektromobilů se 75kWh akumulátorem. Tato produkce by měla být vyhrazena jen pro hlavního investora, elektromobilku VinFast.

Vyrábí se tu nové solid-state lithiové akumulátory s pevným keramickým elektrolytem. Přesné údaje neznáme, ale v koncem roku 2022 se tvrdilo , že firma vyvinula články NCM811 s anodou s vysokým podílem křemíku, které dosahují energetické hustoty 295-330 Wh/kg a 695-770 Wh/l. Firmě se od té doby povedlo snížit výrobní náklady díky jiné metodě výroby elektrolytu pomocí tekutého vrstvení. To zlepšuje nejen cenu, ale i kvalitu výroby a rychlost, která se zdvojnásobila.

Zde ještě připomeňme, že do firmy ve velkém investovala automobilka Mercedes-Benz. Ta chce mít továrnu na solid-state akumulátory i v Evropě, přičemž Prologium by ji měl postavit ve Francii u Dunkriku. Mercedes by tak jako velký investor mohl mít už relativně brzy přístup k pokročilým solid-state článkům pro své vozy. Tato továrna by se měla začít stavět letos v druhé polovině roku a začít vyrábět už od roku 2026. Její výrobní kapacita má činit 48 GWh. Pokud bychom uvažovali, že průměrná velikost akumulátorů v Mercedesech bude 120 kWh (což dnes platí pro EQS, menší modely jsou lehce pod 100 kWh), tak by to stačilo na 400 tisíc vozů ročně. Je však možné, že díky vyšší hustotě a bezpečnosti těchto nových článků budou akumulátory nakonec o trochu větší pro delší dojezd a výrobní kapacita pokryje menší počet vozů.