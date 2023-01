První kusy Tesly Cybertruck vyjedou letos, velkosériová výroba ve 2024

Cybertruck, který byl představen v roce 2019 a který se měl začít prodávat v druhé polovině roku 2021, ještě stále nedoputoval ke svým zákazníkům. Situace došla tak daleko, že Cybertruck zdaleka nebude prvním elektrickým pickupem, spíše bude tím jedním z těch posledních. Na amerických silnicích lze už v omezených množstvích vidět vozy jako Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV nebo Rivian R1T, mezi plánovanými novinkami najdeme také Chevrolet Silverado EV nbeo

Čipová krize a koronavirová pandemie pozdržela mnoho projektů a dotkla se většiny výrobců automobilů. V případě Tesly a Elona Muska není zdržení proti původním plánům nic neobvyklého ani bez těchto problémů, a tak není divu, že elektrický pickup, který byl představen v roce 2019 a který se měl začít prodávat v druhé polovině roku 2021, ještě stále nedoputoval ke svým zákazníkům. Situace došla tak daleko, že Cybertruck zdaleka nebude prvním elektrickým pickupem, spíše bude tím jedním z těch posledních. Na amerických silnicích lze už v omezených množstvích vidět vozy jako Ford F-150 Lightning, GMC Hummer EV nebo Rivian R1T, mezi plánovanými novinkami najdeme také Chevrolet Silverado EV nbeo RAM 1500 Revolution , které to ale asi do příchodu Cybertrucku nestihnou.



Výše zmíněné problémy se projevily i na tom, že Tesla měla problémy s ukončením vývoje akumulátorů formátu 4680. Ty měla mít už Tesla Model Y, jenže nakonec musela vzít zavděk původním typům 2170. Při vyhlášení posledních finančních výsledků Tesly, které navzdory (špatně zdůvodněným) zvěstem o obrovských problémech s propadem zájmu dopadly dost dobře , Elon Musk poodhalil také budoucnost Cybertrucku. Už víme, že v Austinu v Texasu byla zahájena výroba akumulátorů formátu 4680 a nynější výroba by měla stačit na 1000 akumulátorů týdně.

Cybertruck by se měl začít v omezených množstvích vyrábět během léta letošního roku, nicméně velkosériová výroba se má rozběhnout až v příštím roce 2024. Jak říká Musk, náběh výroby je vždycky velmi pomalý, a očekává, že totéž se stane i zde.

Tady se sluší připomenout, že problémy s pomalým startem mají i ostatní automobilky. Např. Ford F-150 Lightning měl už před rokem přes 200 tisíc rezervací, za rok 2022 jich dodal pouhých 13 tisíc. Hummer EV má přes 90 tisíc rezervací, zatím jich za rok 2022 vyrobil 5 tisíc. Při takovém tempu výroby by obě firmy uspokojily dnešní rezervace za 15-18 let. V případě Rivianu je to o něco lepší, tam se hovoří o více než 110 tisících rezervací a loňská výroba činila 24 tisíc aut (4,5 roku na splnění dnešních rezervací při dnešním tempu). Počet rezervací na Cybertruck není znám, v posledních týdnech ale začala kolovat nepotvrzená informace o 1,6 milionu aut. Abychom si tato čísla ještě dali do kontextu, americký trh s pickupy čítá 2,2 milionu aut ročně.