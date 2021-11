Qualcomm: přechod PC na architekturu ARM je nevyhnutelný

Dá se tak říci, že Qualcomm má ambice díky svým novým SoC konkurovat nejen firmám AMD a Intel, ale také Applu, ostatně se bude pohybovat na jiné půdě než lidé z Cupertina, kteří mají vlastní uzavřený operační systém, zatímco Qualcomm bude dále prosazovat platformu Windows on ARM. Ta byla uvedena do praxe už v roce 2017 a zatím nezaznamenala žádné větší úspěchy, natož aby ji firmy AMD a Intel vnímali jako vážného soupeře. Jde tu především totiž o vyřešení základního problému s tím, aby na Windows on ARM pokud možno bezproblémově fungovaly aplikace napsané pro x86. V tomto ohledu měl Apple při přechodu z x86 na ARM díky vlastnímu systému mnohem snadnější pozici.

Qualcomm tak nyní doufá, že v Nuvii získal vstupenku do světa PC a chystá se s další generací Snapdragonů nabídnout i taková SoC, která byla už zcela navržena speciálně pro osobní počítače. To se týká především procesorových jader od firmy Nuvia, přičemž grafická jádra Adreno mají dostat výkon srovnatelný se samostatnými grafikami, což je samozřejmě velice široký pojem.

Stejně obecný je výrok o "nevyhnutelném přechodu na ARM", kde Qualcomm může spoléhat právě i na úspěch firmy Apple, která se může stát v celé snaze do jisté míry spojencem, respektive je jím už nyní. Apple totiž v poslední době ukazuje, že osobní počítače založené na čipech s jádry ARM mohou být velice výkonné i úsporné a zatím se v tomto ohledu Intelu spíše vzdaluje (ale počkejme si na mobilní Alder Lake). Apple tak budí zájem veřejnosti, který pak může využít i Qualcomm.

Nová SoC s jádry od Nuvia se přitom mají uplatnit i v mobilních SoC, automotive či v datových centrech. První vzorky Snapdragonů s nimi se přitom očekávají v srpnu, a hotové produkty tak až v roce 2023.



