Qualcomm Snapdragon X Elite: nový ARMový procesor si vyskakuje na Intel i Apple

Jsou to jen dva týdny, cooznámil novou řadu produktů Snapdragon X a nyní tu máme prvního zástupce,. Tento 4nm procesor má přinést vysoký výkon do mobilní sféry, a to při velmi nízké spotřebě, chce tak v těchto oblastech konkurovat např. procesorům Apple řady M. Do ekosystému Applu se však nový procesor nedostane, a tak je hlavním cílem spíše ohrožení pozice Intelu a AMD v mobilní sféře. Technické údaje a srovnávací testy ukazují, že do budoucna se stále více a více zdá, že architektura ARM postupně může nahrazovat stávající x86 (Intel/AMD sice mohou stále čerpat z kompatibility s x86 softwarem, díky čemuž asi dramatický propad nečekejme, nicméně to nemusí trvat věčně). Ostatně se podívejme, co vlastně novinka nabízí.