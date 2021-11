Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled Edition se dostal do německého obchodu

Daná karta má evidentně referenční design a je vcelku jedno, že jde o PowerColor (AXRX 6900XT 16GBD6-MW2DHC). Vzhledem k označení Bulk lze také předpokládat, že nejde o krabicovou verzi, což ostatně plně odpovídá tomu faktu, že tyto karty nejsou určeny pro maloobchod.

Mohou tak být vůbec takto nabízeny? To už je otázka, kterou by měl případně řešit spíše prodejce než zákazník, přičemž my víme, že v Mindfactory.de si s takovými věcmi hlavu moc nelámou, jak ukázali i velice předčasným prodejem procesorů Core i7-11700K , čímž Intelu sice napálili kudrlinku , ale my se nakonec ani nedozvěděli, jaké následky to mělo, pokud vůbec nějaké.