RAM Disk v 3D V-Cache procesorů AMD dosahuje rychlosti až 183 GB/s

Paměť 3D V-Cache v některých procesorech AMD má několik výhod. Je velmi rychlá a také není zrovna úplně malá. A protože lidé jsou občas hraví, někoho napadlo udělat na této paměti RAM Disk a otestovat jeho rychlost. RAM Disk se sice obvykle dělá v paměti RAM, uživatel Nemez na Twitteru ale s pomocí OFSMount vytvořil RAM Disk se souborovým systém FAT32 a kapacitou pouhých 32 MB v této cache paměti, konkrétně šlo o paměť procesoru AMD Ryzen 7 5800X3D. Nastavil několik specifických parametrů pro benchmark CrystalDiskMark a ten spustil.



Výsledky byly opravdu úctyhodné. U sekvenčního čtení dosáhl téměř 183 GB/s, u zápisu pak přes 175 MB/s. To jsou rychlosti, které řádově překonávají výsledky dnešních nejrychlejších SSD na sběrnici PCIe Gen5 (ty se papírově pohybují okolo 12-14 GB/s ). Takový test pochopitelně není v praxi k ničemu užitečnému, jde jen o demonstraci toho, co se dá udělat. V praxi by se to asi nedalo využít k ničemu rozumnému ani u CPU, která mají podstatně větší L3 cache jako AMD EPYC Genoa-X . Ta mají 384 MB L3 cache a 768 MB 3D V-Cache.