Reakce Intelu na NVIDIA Grace CPU: jsme v ofenzívě, ne defenzívě

Předem je nutno říci, že Intel v podstatě sám NVIDII donutil k vývoji jejích vlastních serverových procesorů a jistě přispěl i k tomu, aby se ucházela o společnost ARM. Budoucí serverové platformy Intelu (i AMD) budou využívat úzce spjaté procesory a grafické čipy propojené proprietárním rozhraním, což je jeden ze základů pro vstup do výkonnostní éry Exascale. NVIDIA by bez vlastních procesorů byla z této hry vystrnaděna a my se vůbec nemůžeme divit, že se zařídila po svém, a to jednak akvizicí firmy Mellanox, tradičního výrobce výkonných síťových řešení a nově i jednotek DPU . A pak jde právě i o vlastní procesory NVIDIE založené na architektuře ARM, které si ale pochopitelně může tvořit bez ohledu na to, jak dopadne plánovaná akvizice firmy Arm.