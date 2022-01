Chieftronic M2: prostorná herní kostka s dálkovým ovladačem

Chieftec Chieftronic M2 (GM-02B-OP) je tedy herní kostka, a to pochopitelně v moderním provedení, kde nesmí chybět sklo a RGB diody. Z funkčního hlediska už lze totiž počítačové skříně jen těžko vylepšovat, respektive občas se nějaký nápad objeví, ale už to zdaleka není takový vývoj jako v předchozím desetiletí. Nastoupila tak vizuální stránka a i zde už výrobcům dochází dech, ostatně temperované sklo, které nahradilo prosté plexi, plus RGB diody, to nejsou žádné horké novinky.

Počítačová skříň ale také není módní záležitost, respektive by být neměla. Především musí poskytnout vhodný prostor pro komponenty počítače a tvořit pro ně pevnou oporu, měla by být přístupná a vhodně vybavená (pozice, I/O panel) a pokud se nám navíc bude i líbit, pak tím lépe, ale to by mělo být na řadě až jako poslední.

- klikněte pro zvětšení -

Jaká tedy je Chieftec Chieftronic M2 (GM-02B-OP) a čím vyniká? Chieftec byl v minulosti známý především díky svým middletowerům, které představovaly velice slušný standard za rozumnou cenu a díky svým 1mm plechům také leccos vydržely. Čas těchto skříní řad CX, MX či LCX je už dávno pryč a i konzervativní Chieftec se už začal více věnovat výrobě herních skříní, kde jde především o větrání, barevné svícení, koukání skrz prosklené bočnice a často také o podporu vodního chlazení.

V tomto případě tomu není jinak, neboť výše jmenované tvoří i hlavní body, jimiž se tato skříň dle výrobce vyznačuje. Konkrétně je to vzdušný přední panel pro nabírání čerstvého vzduchu, dále tři předinstalované A-RGB Rainbow ventilátory, dvě temperované skleněné bočnice a podpora až 280mm radiátoru vodního chlazení. A vyzdvihována je také podpora systémů podsvícení ASUS Aura, ASRock RGB Sync, MSI Mystic Light Sync a Gigabyte RGB Fusion díky jistému "A-RGB control hub", který přichází doplněn o dálkový ovladač. Podobné moduly už přitom Chieftec montuje do svých skříní běžně, jak se můžeme přesvědčit třeba u modelu Chieftec Hunter nebo Scorpion 3

Model Chieftec Chieftronic M2 (GM-02B-OP) Celkové rozměry 398 x 273 x 345 mm (H x Š x V)

+ 10 mm na výšku (nožky) Hmotnost 7,47 kg Materiál 0,8mm SPCC, plast, temperované sklo Kompatibilita Micro ATX, Mini ITX

max. 200mm vysoký CPU chladič

max. 340 mm dlouhé karty max. 160 mm hluboký zdroj Šachty 2x 3,5"/2,5" interní

2x 2,5" interní Přední I/O panel 2x USB3.0 (USB3.1 Gen 1), 2x USB2.0, Audio-out (AZALIA / HD-Audio), Mic-in RGB control hub (DF-908) + dálkový ovladač Sloty 4x Chlazení 1x 120/140mm vzadu (1x 120mm součástí balení)

2x 120/140mm vepředu (2x 120mm součástí balení) 2x 120mm nahoře (volitelný) radiátory: až 280mm vepředu, až 240mm nahoře Chieftronic M2 je vyroben především z 0,8mm plechu SPCC, takže na výběr materiálu si zrovna nelze stěžovat, zvláště když takový zmíněný Hunter využívá jen 0,5mm SPCC. Hmotnost celé skříně jistě také velice poznamenají dvě skleněné bočnice, takže jde celkem o nezanedbatelných 7,5 kg, což je na skříň pro Micro-ATX (či Mini-ITX) vcelku dost. Prostoru pro hardware bychom tu měli mít dost, čímž máme na mysli především chladič CPU s výškou až 200 mm a až 340 mm dlouhé karty. Jinak bude sestava samozřejmě omezena na čtyři sloty a v případě Mini ITX to bude pouze jeden, respektive jedna karta, ale klidně pořádně tlustá. Stejně jako už dříve zmizely z radaru běžných stavitelů PC optické mechaniky, nyní už málokdo prahne po skříni s vysokým počtem diskových/SSD pozic. K M.2 SSD ostatně nemusíme vést žádné kabely, i když dostat se k nim samotným může být naopak složitější, ale i tak počet pozic ve skříních spíše klesá. Zde by nám měly stačit čtyři 2,5" pozice, z nichž dvě jsou připraveny i pro 3,5" zařízení. Co se týče chlazení, Chieftronic M2 přijde vybavený 3 ventilátory, které by měly samy o sobě stačit, přičemž přední mohou být nahrazeny až 280mm radiátorem a další až 240mm se vejde nahoru. Dále dostaneme zmíněný hub DF-908, který se dle popisu tváří, že umí jen pracovat s podsvícením ventilátorů, ale zvládne je také napájet a řídit jejich otáčky. Vedle toho je určen také pro napojení až dvou proužků s RGB diodami (3pin +5V RGB). Zpracování skříně Chieftronic M2 má prostě a jednoduše obvyklou moderní konstrukci, jakou čekáme u většiny modelů typu cube či kostka. Je tu tedy plastový čelní panel, odnímatelné bočnice stejně jako na towerech a naopak pevně přidělaný vrchní panel, čili se nesundává celý kryt ve tvaru obráceného písmene U, jako tomu bylo dřív. Uvnitř je pak prostor rozdělen na spodní část pro zdroj a úložná zařízení a ve vrchní části už máme místo pro základní desku a vše ostatní. - klikněte pro zvětšení - K desce tak nebudeme mít přístup seshora jako v toweru, ale strop je tu vysoko a velice dobrý přístup nám M2 zajistí z obou boků. Z opačné strany se k trayi pochopitelně nedostaneme, ale to by bylo užitečné leda v případě, kdy bychom chtěli z desky sundat rámeček pro montáž procesorového chladiče, aniž bychom ji chtěli vyšroubovat ze skříně. A zda někdo někdy něco takového skutečně potřeboval, pak ten si může poznamenat k designu této skříně jeden minusový bod. Plastové čelo skříně nám může připomenout třeba řadu Thermaltake Armor, nicméně zde bychom měli mluvit především o tom, jak funkčnost opět jednou ustoupila vzhledu, protože je zřejmé, že ventilátory zpola zakryté plastem neposkytnout optimální výkon. Máme tu ale ještě i malé průduchy u bočních hran tohoto panelu, který je možné snadno sejmout, respektive spíše odtrhnout od zbytku skříně. Na to je ale třeba jít s opatrností, protože jeho součástí je také přední I/O panel. - klikněte pro zvětšení - Ten najdeme v pravé hraně panelu a spíše v dolní části, čili pokud se rozhodneme tuto skříň umístit na zem, nebudeme mít k němu zrovna pohodlný přístup. Těžko také budeme vidět na zapojení kabelů do jednoho ze čtyř USB konektorů (dvakrát USB 2.0 a dvakrát USB 3.0), vedle nichž tu jsou ještě dva audio 3,5mm konektory pro sluchátka a mikrofon a nechybí také malý reset a větší vypínač. Bočnice nejsou oproti očekávání jen ze skla. Průhledné jsou pouze ve vrchní části, aby ukazovaly hlavní komoru s deskou a naopak kryly spodní část se zdrojem a disky/SSD. Pod celou neprůhlednou části je přitom plech, ale sklo se i tak rozkládá po celé jejich ploše. Bočnice jsou tak velice těžké, což je jen dobře, protože pak nehrozí, že by rezonovaly, což se obvykle projevuje nepříjemným drnčením ve spojích. - klikněte pro zvětšení - Zadní část skříně ukazuje i na vnitřní uspořádání, čili dole vpravo je z tohoto pohledu umístěn zdroj, vedle něj je šachta pro SSD a v patře nahoře pak už prostor pro desku. Karty se budou za své záslepky upevňovat zvenčí, a to buď klasicky pomocí šroubků, nebo budou zajištěny pomocí kusu plechu drženého jedním přítlačným šroubkem. Uvidíme, jestli je toto řešení na rozdíl od jiných případů skutečně funkční. Jak už také bylo uvedeno, vzadu je místo pro až 140mm ventilátor, ale ten nainstalovaný má velikost 120 mm. Nakonec tu najdeme také jeden prvek, který se už moc často nevidí, a sice kryté otvory pro protažení hadiček vodního chlazení, pokud by snad někdo využíval externě umístěný radiátor. - klikněte pro zvětšení -





Spodní část skříně nese kromě cca 1 cm vysokých nožek dva průduchy kryté prachovými filtry. Jeden je v pozici zdroje a druhý pak pod šachtou pro 3,5" pevné disky. A vzhledem ke spíše nízkým nožkám bude třeba myslet na to, abychom skříň nepoložili na koberec, protože ten by mohl dusit především zdroj.

- klikněte pro zvětšení -

A konečně tu máme horní panel, který má v sobě umístěn nad dvěma 120mm pozicemi (obě jsou prázdné) prachový filtr. Ten na místě drží posuvná závlačka, takže vyjmutí filtru je otázka sekund. Více se ale samozřejmě budou zanášet ty spodní či přední.