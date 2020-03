CM MasterBox TD500 Mesh: elegantní a prostorná

Cooler Master MasterBox TD500 Mesh jsme si nedávno představili v aktualitě jako skříně určené i pro velké základní desky s rozměry až 304 x 271 mm a formátu E-ATX či SSI CEB. Jsou to také skříně, jež sází na svůj design využívající ostré hrany, což se týká i zářezů v bočním tvrzeném skle a především pak tvaru předního perforovaného panelu, který slouží také jako základní prachový filtr pro tři přední 120mm ventilátory.

Skříně MasterBox TD500 Mesh jsou tak určeny pro velké sestavy, ovšem není třeba se obávat, že půjde o přehnaně drahý hardware, i když tomu pak bude přirozeně odpovídat i jeho výbava. Ostatně z té zmizel obvyklý zadní ventilátor, který však těžko bude opravdu zapotřebí vzhledem k třem předním a i když je řada TD500 dle svých možností velice podobná modelu SL600M , jde o daleko lehčí skříně s chudším předním panelem, celkovou výbavou a materiály. Na druhou stranu, SL600M je také na trhu alespoň dvakrát dražší model.

Na co dalšího se nás Cooler Master snaží nalákat? Když už jsme nakousli design, pak je také třeba říci, že přední ventilátory mají ARGB podsvícení synchronizovatelné se systémy firem Asus, Gigabyte, MSI a ASRock. Dále je to podpora dvou až 360mm radiátorů vodního chlazení plus obecně "všestranné chlazení" a pak také prostornost. A co říkají specifikace?

Model Cooler Master MasterBox TD500 Mesh (MCB-D500D-KGNN-S01) Celkové rozměry 429,5 x 205 x 447 mm (H x Š x V) Hmotnost 6,95 kg Materiál SECC, sklo, plast Kompatibilita E-ATX / SSI CEB (max. 304 x 271 mm / 12 x 10,7"), ATX, Micro-ATX, Mini-ITX maximální výška procesorového chladiče 165 mm maximální délka karet 410 mm maximální hloubka zdroje 180 mm Šachty 0x 5,25" 2x 2,5"/3,5"

4x 2,5" Přední I/O panel 2x USB 3.2 Gen 1 typ A 2x 3,5mm audio ARGB ovladač s 2-to-3 splitterem Sloty 7x Chlazení přední 3x 120 / 2x 140mm ventilátor (3x 120mm ARGB nainstalované)

vrchní 3x 120 / 2x 140mm ventilátor zadní 1x 120 mm vodní chlazení: až 360mm nahoře (tloušťka max. 44 mm) až 360mm vepředu (max. tloušťka nedefinována) 120mm vzadu



Dle specifikací samotných tu nemáme v podstatě nic mimořádného, ale tyto údaje neprozradí vše důležité. Ukazuje se, že MasterBox TD500 Mesh mají na své rozměry celkově průměrnou hmotnost, ovšem vzhledem k tvrzenému sklu tvořícímu celou jednu bočnici lze očekávat, že jako tank stavěny rozhodně nebudou.

Z dalších údajů je pak zřejmé, že místa uvnitř bude dost, ostatně tu nemáme žádné mechanikové externí pozice, místa pro 3,5" pevné disky tu jsou pouze dvě a další čtyři pak pro 2,5" zařízení. Čili hlavní komora pro desku a ostatní hardware bude spíše prázdná, takže lze počítat se snadnou instalací i velkých radiátorů.

Vedle toho tu výrobce nepřipravil žádné komedie se sloty pro karty, jichž je prostě standardních sedm a v obvyklé pozici, tudíž žádné vertikální na prodlužovacích kabelech či podobně. Mezi přední porty se pak řadí v podstatě jen základní výbava, a to dva USB 3.2 Gen 1 (čili USB 3.0), dva audio konektory pro sluchátka a mikrofon a nakonec nutný ARGB ovladač pro dodávané ventilátory, což platí pouze pro modely TD500 Mesh, které mají ve svém označení S01 a ne S00. To bychom měli a nyní se podíváme na zpracování exteriéru.

Design a zpracování skříně

Je třeba uznat, že čelo skříně MasterBox TD500 Mesh vypadá dobře. Jasně ukazuje na herní zaměření celé skříně, ale celkově není přeplácané, samozřejmě dokud pod ním nerozjedeme barevně podsvícené ventilátory. Počítá se zde spíše s hrou odrazů světla, což zajistí jednak ostré hrany plastového rámečku a pak i podobným způsobem tvarovaný perforovaný panel před ventilátory. V jeho případě jsem měl menší obavy o to, aby jeho naohýbané tvary držely, ale ukázalo se, že drží dobře. Museli byste se opravdu snažit jej promáčknout.

V horní zkosené části máme umístěna tlačítka, kontrolky a porty, přičemž uprostřed trůní hlavní vypínač, zcela vlevo je kontrolka disků a vpravo pak malý reset. Mezi tím vším pak máme dva porty USB 3.0 a dva 3,5mm konektory pro sluchátka a mikrofon, čili zcela běžnou výbavu. Dobré je, že pokud od skříně odtrhneme její čelo, což bude nutné občas udělat, aby se dal vyčistit přední panel fungující i coby prachový filtr, zjistíme, že konektory drží na samotné skříni. K panelu tak nevedou žádné kabely, takže jeho vyčištění bude o to snazší.

Levá bočnice je celá tvořena 4 mm tlustým temperovaným sklem, které má začernalé okraje a ve svém povrchu několik rovných vrypů na efekt. Její hmotnost odpovídá tloušťce, takže je od Cooler Masteru hezké, že se zde nedržel konvencí a nenutí nás tuto bočnici nasazovat jako dveře na boční pant. Namísto toho má spodní pant, takže ji stačí dole zaklesnout, přiklopit a zajistit dvěma šroubky nahoře. Jde to daleko snadněji než s bočním pantem, nebo ještě hůře se šroubkem v každém rohu.

Z bočního pohledu je dobře patrné, že krom čela nemá tato skříň v podstatě žádné nástavby, díky čemuž se její vnější rozměry značně promítnou do velikosti vnitřního prostoru. Co se týče pravé bočnice, ta už je naprosto klasická s bočním pantem a šroubky v odpovídající pozici.

Zadní část skříně také neukáže nic neobvyklého. Máme tu prázdnou zadní pozici pro 120mm ventilátor, který lze namontovat s možností zvolit si pozici v rozsahu cca 3 cm. Proto je i ventilátorový rošt vyšší než širší. Dále tu máme standardní počet 7 záslepek pro karty se šroubky přístupnými z vnitřku skříně a pak obvyklou spodní pozici zdroje, který by měl nasávat vzduch skrz dno. Namontovat jej tedy budeme moci i opačně, ale zdroj uvnitř sedí v neodstranitelném tunelu, takže to by mu těžko zajistilo kvalitní chlazení.

Na detailu roštu si můžete prohlédnout jeho mírné vystoupení nad okolní povrch a také je vidět zpracování skleněné bočnice s hezky zahlazenými okraji a vybroušenými rýhami.

MasterBox TD500 Mesh nepatří mezi dražší modely firmy Cooler Master, a tomu odpovídá třeba zpracování spodního prachového filtru pro zdroj. Jde pouze o kus proděravěné fólie, kterou přidržuje několik pacek. Pro její vyčistění tak bude třeba si skříň položit na bok, jinak se těžko někomu povede ji zase nasadit zpět.

Ze stejného materiálu je vytvořen i velký prachový filtr zabírající téměř celý vrchní panel. Rozdíl mezi ním a spodním filtrem je ale ten, že zde máme na jeho okrajích magnetické proužky. Díky nim drží na svém místě a je velice snadné jej sundat, aby se dal řádně vyčistit, nebo abychom se dostali ke šroubkům horních ventilátorů/radiátorů.

Tím jsme si dokola obhlédli celou tuto skříň a je na čase se podívat dovnitř.