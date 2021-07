Richard Branson poletí do Vesmíru o 9 dní dříve než Jeff Bezos

11. července, tedy o 9 dní dříve. Bezos naopak o den dříve oznámil, že vedle něj a jeho bratra se nahoru podívá také 82letá Wally Funk (pilotka a ambasadorka dobré vůle).

Rozhořel se nám vesmírný závod o to, který z miliardářů vlastnících společnosti pro lety do Vesmíru, se tam sám podívá jako první. Vesmírný turismus se brzy stane znovu skutečností a pracují na něm společnosti SpaceX Elona Muska, Blue Origin Jeffa Bezose i Virgin Galactic Richarda Bronsona. Jeff Bezos se vydá 100 km nad Zemi 20. července , nicméně předběhne ho právě již zmíněný Bronson (tam se hovoří o necelých 90 km). Ten ohlásil svůj let na, tedy o 9 dní dříve. Bezos naopak o den dříve oznámil, že vedle něj a jeho bratra se nahoru podívá také 82letá Wally Funk (pilotka a ambasadorka dobré vůle).

Půjde o misi Unity 22, tedy 22. let pro VSS Unity. Většina předchozích byla bez lidské posádky, takže půjde teprve o 4. let s lidskou posádkou a první v plném osazení 6 lidí. Poletí hlavní pilot Dave Mackay, Colin Bennett, Beth Moses, samotný Richard Branson, Sirisha Bandla a další pilot Michael Masucchi. Vzlétat se bude z Nového Mexika a přistávat se bude podobně, jako to kdysi dělaly americké raketoplány.

Poletí se v 9:00 východního času (ET), což znamená 15:00 našeho a na stránkách společnosti bude k dispozici živý přenos. Postupně by mělo být podobných letů více, to už přijdou na řadu vesmírní turisté. Jeden lístek stojí u Virgin Galactic okolo 250 tisíc USD a celkem je v pořadníku už 600 lidí. Připomeňme ještě, že povolení k vesmírným komerčním turistickým letům dostala firma jen před pár dny

