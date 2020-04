Router TP-Link Archer AX50 s Wi-Fi 6 se dostává na český trh

TP-Link Archer AX50 byl představen již vloni v září, ale k uvedení na český trh se čekalo až do letošního jara. Tento dvoupásmový router podporuje standard 802.11ax, známější pod označením Wi-Fi 6. Výrobce u svého nového modelu slibuje maximální rychlost připojení k internetu na úrovni AX3000, tedy asi 3 Gb/s. Rychlosti 2 402 Mb/s dosahuje ve frekvenčním pásmu 5 GHz, dalších 574 Mb/s potom v pásmu 2,4 GHz.

K dalšímu zvýšení kapacity přispívá technologie OFDMA, která prostřednictvím efektivní modulace zvyšuje kapacitu připojení až čtyřnásobně. To by mělo znamenat bezproblémovou konektivitu i v případě, že se k síti připojí desítky zařízení (router nabízí kapacitu dokonce až pro 256 zařízení) nebo při využívání datově náročných úkonů, jako je streamování videí ve vysokém rozlišení.

Technologie OFDMA by podle oficiálních údajů měla také zajistit až o 75 % nižší latenci, což ocení třeba hráči online her. TP-Link u svého nového routeru použil agresivní design s ostře řezanými hranami. Přehlédnout nelze ani čtveřici externích antén, které společně s technologií Beamforming zlepšují sílu a stabilitu signálu. Beamforming není žádnou novinkou, tato technologie se již objevila ve většině routerů se standardem 802.11ac. Umožňuje sledovat polohu zařízení připojených v domácí síti a směřovat signál přímo k nim, tedy vytvořit jakýsi bezdrátový most mezi routerem a koncovým zařízením.

Novinkou pro Wi-Fi 6 je ovšem funkce Target Wake Time (TWT), která umožňuje routeru komunikovat se zařízeními, aby zjistil, jak často potřebují odesílat či přijímat data. Tím je zajištěn efektivnější přenos dat, takže není síť zbytečně zatěžována a především dochází k úspoře energie, což ocení hlavně uživatelé mobilních zařízeních vybavených baterií. Nechybí ani funkce, které známe z jiných routerů od TP-Link, jako je balíček funkcí HomeCare zahrnující nastavení priority připojených zařízení, rodičovskou kontrolu nebo integrovaný antivirus.

K pohodlnému ovládání routeru lze využít mobilní aplikaci Tether, která je dostupná pro Android a iOS. Za zmínku stojí také integrace hlasové asistentky Amazon Alexa, která umožňuje ovládat některé funkce routeru pomocí hlasových povelů. Tímto způsobem lze třeba upřednostnit připojení některých zařízení nebo deaktivovat světelné diody na routeru, aby uživatele nerušily. TP-Link Archer AX50 se v českých obchodech prodává za cenu okolo 5 000 Kč s DPH.

Zdroj: Tisková zpráva

