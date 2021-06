Rover NASA Perseverance vyrazil na svou vědeckou cestu po Marsu

Podle NASA již nyní nechal Perseverance testovací fázi za sebou a na začátku června se vydal na svou pouť po povrchu rudé planety. Začala tak další fáze, kdy se rover začal věnovat samotné vědecké misi, při níž má pomocí analyzování hornin a sběru vzorků pátrat po známkách života v dávných dobách Marsu. Získané vzorky z vybraných míst mají být v rámci mise Mars Sample Return odeslány i zpět na Zemi, kde budou podrobeny detailnějšímu a komplexnějšímu zkoumání.

Přibližná plánovaná trasa roveru Perseverance v kráteru Jezero Přibližná plánovaná trasa roveru Perseverance v kráteru Jezero

Prvního června opustil rover přistávací místo Octavia E. Butler pojmenované po americké spisovatelce sci-fi a v následujících několika měsících bude monitorovat a zkoumat oblast kráteru Jezero velkou asi 4 kilometry čtvereční. V rámci této mise zaměří Perseverance svou pozornost na dvě různé geologických jednotky, první bude "Crater Floor Fractured Rough" s velkým množstvím obnažených prastarých hornin a druhou bude "Séítah", kde jsou hřebeny a písečné duny.

Vědecký tým z NASA JPL vymyslel roveru Perseverance nejoptimálnější trasu, aby robotické vozítko zvládlo ve vymezeném čase zachytit všechny zajímavé útvary ve vybraných lokalitách a vyhnout se potenciálním překážkám. Oblast, ve které bude Perseverance provádět průzkum, byla před 3,8 miliardami let skrytá nejméně 100 metrů pod hladinou, výzkumníci tedy očekávají zajímavé objevy. Po navštívení čtyř vyznačených lokalit se rover přesune zpět přes přistávací místo až do delty kráteru, která by mohla skrývat mnoho cenného materiálu, protože na Zemi se v deltách dobře uchovávají organické sloučeniny nebo známky života.