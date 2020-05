Ryzen 3 3100 a 3300X v testech, jak si vedou?

Procesory Ryzen 3 3100 a 3300X jsou zajímavé především proto, že jde o levné modely využívající novou architekturu Zen 2, které tak nabídnou něco, co AMD v rámci Zen a Zen+ na trhu nemělo. Jde o levný procesor s vysokým výkonem na takt, jenž může v tomto směru směle konkurovat Intelu.

Navíc tu byla otázka, kam půjde výkon těchto modelů posunout v rámci přetaktování. Oba mají pochopitelně odemknuté násobiče, takže samotný proces přetaktování je velice snadný a navíc lze čekat, že tepelný výdej nebude tak vysoký, aby to celé bylo zhyzděno potřebou výkonného a drahého chladiče.

Už dříve se objevila informace, že i Ryzen 3 3100 zvládne 4,5 GHz na všech jádrech a test serveru Hexus.net říká jednoduše to, že oba testované modely se daly snadno přetaktovat na 4,4 GHz na všech jádrech, a to bez zásahu do napájecího napětí. Vypadá to tak že v případě nových Ryzen 3 je overclocking stále živý. Dle výsledných testů ale nelze očekávat takový posun ve výkonu , aby to běžný uživatel ihned poznal a dá se říci, že většina z nich může s klidem na přetaktování přeskočit, ale nic jiného se očekávat nedalo.

Stačí se podívat na výsledky herního testu v SoTR, které ukazují cca 5 až 6% nárůst výkonu, což víceméně platí i pro jiné testy. Na dnešní dobu jde ale v podstatě o dobrý výsledek, zvláště když jde o vyšší takt nevykoupený vyšším napětím.

Herní testy obecně vyznívají velice ve prospěch modelu Ryzen 3 3300X, což asi nepůjde jen na vrub tomu, že má trošku vyšší takty. Půjde i o topologii nových procesorů, kterou jsme už rozebírali ve starší aktualitě a jednoduše jde o to, že 3100 má svá jádra umístěna ve dvou CCX, zatímco 3300X je má pouze v jednom, což je s ohledem na práci s vlákny a jejich přesouvání mezi jádry daleko vhodnější a odbourává to nutnost využívat Infinity Fabric, která spojuje oba CCX v rámci jednoho CCD (čiplet).

Nakonec se podíváme na výkon v obligátním Cinebench, kde se Ryzen 3 3300X v rámci jednoho jádra vyrovná i modelu Core i7-9700K a není daleko od Ryzenu 5 3600X či obecně od vrcholu desktopového hi-endu.

Co se týče vícevláknového výkonu, Ryzen 3 3100 a 3300X jsou v podstatě ekvivalent pro Core i5-9400F a Core i5-9600K. Toto srovnání se ale brzy změní, neboť Intel dostane na trh novou generaci procesorů, která už v případě Core i3, i5 a i7 nabídne Hyperthreading. To už lze brát jako opravdovou reakci Intelu, kterému v předchozím roce a půl nezbývalo, než nechat veřejnost skrze své marketingové oddělení přesvědčovat o tom, že jednovláknový výkon je to hlavní a na vícevláknovém tolik nesejde. Dalo by se očekávat, že tato rétorika se po nástupu Comet Lake-S už neobjeví.



Ceny souvisejících / podobných produktů: