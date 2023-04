Ryzen 7 7800X3D na A620: ve hrách téměř bez rozdílu, jinde je propad větší

AMD Ryzen 7 7800X3D, před několika dny se také objevily první základní desky s levnou čipovou sadou A620. Ta je cílena především na procesory se

Do prodeje se konečně dostal 8jádrový herní procesor, před několika dny se také objevily první základní desky s levnou čipovou sadou A620. Ta je cílena především na procesory se spotřebou do 65 W , nicméně nic nezakazuje výrobcům základních desek je připravit tak, aby zvládaly i žravější procesory. Ostatně se nedávno ukázalo zajímavý fakt, že výše zmíněný procesor má i přes 120W TDP ve hrách spotřebu jen okolo 50 W . Nyní se tak na internetu objevilo i zajímavé srovnání toho, jak se liší výkon procesoru 7800X3D, když se použije na základní desce s chipsetem A620, a jak to dopadne, když bude na high-endovém modelu s X670.

V obou případech byly využity paměti DDR5-6000, což je možné díky tomu, že i na platformě A620 je možné využít přetaktovávací profily pamětí EXPO (naopak není umožněno taktování procesoru). Vyzkoušeny byly čtyři hry, a to Shadow of the Tomb Raider, Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 a Total War: Three Kingdoms. Jak vidíte v následujících grafech, někde bylo výkonnější řešení s X670, někde s A620 a průměr je v podstatě totožný.

Na platformě X670 se však obecně dařilo držet procesor stabilněji na vyšších taktech a neměl problém běžet okolo frekvencí 4,8-4,9 GHz, zatímco na A620 se obvykle držel okolo 4,4-4,7 GHz, což bylo vidět např. v benchmarku Cinebench R23 (na X670 držel takt na 4,8 GHz, u A620 se různě pohyboval o cca 100-300 MHz níže). Tam byla na low-endovém chipsetu dosahována i nižší spotřeba 81 W, zatímco na X670 se dalo z procesoru vymáčknout více a jeho spotřeba vzrostla na 95 W. Rozdíly pak byly logicky i ve výkonu. Zatímco v jednojádrovém se to příliš nelišilo (1782 bodů proti 1805, což je 1,3% pokles), ve vícevláknovém to už bylo 17330 bodů proti 18143. To už dělá propad výkonu o 4,5 %. Každopádně na základě ojedinělých testů není možné vyvozovat obecné závěry a bude třeba si počkat na více testů ohledně tohoto tématu.