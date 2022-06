Ryzen 7000X3D: přes 200 MB cache i 6jádrový model s V-Cache?

Ryzen 7 5800X3D lze rozhodně považovat za vhodnější procesor pro herní sestavy, než je jeho hlavní soupeř v podobě Core i9-12900KS. Cenový rozdíl ve prospěch Ryzenu tu činí alespoň 9 tisíc korun a rozhodně se nedá říci, že tyto peníze bude z hlediska herního výkonu lepší investovat do procesoru Core. Jednak v žádném případě nezískáme proporčně vyšší výkon a pak bude naopak v každém případě lepší oněch 9 tisíc využít pro koupi výkonnější grafické karty.

I proto lze Ryzen 7 5800X3D označit za úspěch, zvláště když jeho 64 MB L3 cache navíc dokáže ve hrách skutečně zajistit výrazně vyšší výkon než klasické Ryzeny řady 5000. Pokud jde ale o jiné aplikace s potřebou vysokého výkonu, pak v nich nám větší cache až na naprosté výjimky nepomůže. I tak lze ale očekávat, že AMD bude s V-Cache na Ryzenech pokračovat, ostatně herní PC představují velký trh.

My jsme se nedávno dozvěděli, že rodina Ryzen 7000 má zpočátku zahrnovat modely 7950X, 7900X, 7800X a 7600X , takže by mělo jít o stejnou nabídku jako při představení generace 5000: 16, 12, 8 a 6jádrový model. O procesorech X3D se ale dozvídáme od leakera Greymon55 (via Guru3D ) a není to poprvé

Dozvídáme se, že AMD už ve skutečnosti začalo vyrábět první procesory Ryzen 7000X3D označované jako Raphael-X, takže to vypadá, že letos by nemusely nastoupit na trh pouze jmenované čtyři modely. AMD by přitom mohlo nabídnout víc takových, a sice nejen Ryzen 7 7800X3D, ale také Ryzen 9 7900X3D či Ryzen 5 7600X3D s L3 cache dosahující kapacity dosahující téměř 200 MB.

Pokud by totiž AMD přineslo Ryzen se dvěma čiplety obohacenými o V-Cache a ta měla stejnou kapacitu jako dnes, měli bychom tu 32 + 64 MB L3 na čiplet. Zen 4 má mít totiž zvýšenou kapacitu L2 cache na jádro (přesněji 1 MB), ne základní L3 cache, ale i té by tak procesory s V-Cache nabídly závratných 192 MB a L2+L3 by pak dosáhla kapacity 208 MB. Uvidíme.