Samsung odhaluje sérii SSD 870 EVO, nahradí dva roky staré 860 EVO

Samsung 870 EVO je stále rodina SSD založená na rozhraní SATA 6 Gb/s, takže s ohledem na výkon se už není téměř kam posunovat. Nicméně výrobci vyvíjejí stále nové a nové paměti s více vrstvami, a proto má cenu obměňovat i nabídku takovýchto modelů. Ostatně SSD 860 EVO jsou založeny ještě na 64vrstvých V-NAND a dnes už je vývoj mnohem dále, a tak tu máme i SSD 870 EVO vybavené 128vrstvými 3D TLC NAND Flash s kapacitou 512 Gb, které jsou využity třeba i v řadě 980 PRO. Díky nim by mohl nastat pokrok ve výkonu v případě práce se 4kB bloky dat bez fronty (QD1), ale to je pouze odhad, neboť o tom zpráva neinformuje.

Jak se tedy dalo čekat , 870 EVO přichází na trh, a to konkrétně ve verzích s kapacitami 250 GB, 500 GB, 1 TB, 2 TB a 4 TB. Všechny nabízí shodné maximální rychlosti čtení a zápisu, a to 560 a 530 MB/s a kupodivu i shodné rychlosti náhodných operací se 4 kB, a to 98.000 a 88.000 IOPS.