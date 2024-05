Samsung vyvíjí Exynos 2600, který bude vyrábět svým novým 2nm procesem

Situace kolemspolečnostije poněkud zamotaná. Proces SF2 by totiž podle nedávných informací měl být spíše jen přejmenováním 3nm procesu SF3. Nyní se dozvídáme to, že je ve vývoji i procesor, který bude tímto novým procesem vyrábět, ať už půjde o vylepšený 3nm nebo 2nm technologii. Tímto procesorem má být mobilní čip, o kterém se proslýchá mimo jiné to, že přejde na vlastní GPU a zbaví se toho, které mu pomáhá vyvíjet AMD . Nejnovější informace hovoří o tom, že výroba pomocí nového procesu (který se patrně bude označovat jako 2nm stejně, jako se za 4nm proces označuje vylepšená 5nm technologie) by měla být zahájena v polovině příštího roku 2025.