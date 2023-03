Scania dodala do Norska 66tunový elektrotruck, ušetří 58800 litrů nafty ročně

Scania, ten další si vysloužil i tiskovou zprávu. Jde o 66tunovou soupravu ve vápencovém dole společnosti Verdalskalk ve Verdalu v Norsku. Mnozí nevidí smysl v elektrické nákladní dopravě, nicméně automobilky se v jejich uvádění předhání a spouští se svými partnery mnoho různých pilotních projektů, které mají ověřit (ne)smysluplnost takového řešení. V minulém létě to byla např. 80tunová Scania ve Švédsku na svážení dřeva, nyní tu máme další soupravu s hodně vysokou celkovou hmotností. Po norských silnicích se už dnes prohání více než 100 elektrických nákladních vozů, ten další si vysloužil i tiskovou zprávu. Jde o 66tunovou soupravu ve vápencovém dole společnosti Verdalskalk ve Verdalu v Norsku.

Tento nákladní vůz by měl ročně odvézt 120 tisíc tun vápence a proti naftovému protějšku ušetřit spálení 58800 litrů nafty, což má odpovídat emisím ve výši 156 tun CO2 (zde je ale nutné podotknout, že je třeba také započítat emise, které vyprodukuje výroba elektřiny, což ale zrovna v Norsku bude hodně nízké číslo - při norském mixu mi to vychází asi na 4-5 tun CO2). Díky elektrickému pohonu by měla být výhodou i o něco nižší hlučnost při provozu tohoto nákladního auta. Jde o konfiguraci P 45 B6X2/4NB a kabinou CP17N a rozvorem náprav 4550 mm. Vůz má možná překvapivě malou baterii skládající se z 9 velkých modulů, přičemž pojme 300 kWh. Dojezd sice společnost neudává, čistě teoreticky dá se ale předpokládat okolo 200 km.



Vzhledem k tomu, že trasa má 20 km, neměl by být s nepříliš dlouhým dojezdem větší problém. Na 40 km (20 km tam a 20 km zpět) by se sice dalo předpokládat spotřebování okolo 50-60 kWh, nicméně s těžkým nákladem jede vůz z kopce (téměř z 300 výškových metrů do přístavu), takže se dá očekávat rekuperace značného množství energie směrem dolů, zatímco směrem nahoru pojede vůz prázdný, takže by výsledek mohl být výrazně nižší (ostatně některá nasazení elektrických dopravních prostředků díky tomuto svážení těžkého nákladu z kopce nepotřebují vůbec nabíjet a veškerou energii obstarává rekuperace). Nákladní auto je možné nabíjet s relativně nízkým 130kW výkonem v přístavu, z výše zmíněných důvodů by to ale neměl být problém.

Elektromotor nabídne max. výkon 450 kW a točivý moment 3500 Nm. Samotná hmotnost vozu s přívěsem a sklápěcí korbou činí 31 tun, takže při 66tunové konfiguraci (tolik umožňují zdejší zákony) uveze 35 tun nákladu. Technicky by ale souprava mohla mít celkovou hmotnost dokonce 74 tun.