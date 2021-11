Seagate avizuje přechod pevných disků na NVMe

Právě letos byly zveřejněny specifikace NVMe 2.0 , které mimo jiné zahrnují i podporu klasických plotnových pevných disků, takže není žádné překvapení, že Seagate už ohlásil zrození prvního HDD právě pro NVMe. Jde o experimentální pevný disk, který byl prezentován na Open Compute Project Summit.

Budoucí pevné disky by tak měly využívat rozhraní PCIe s protokolem NVMe stejně jako moderní SSD, což bude mít za následek především to, že datová centra budou moci sjednotit své rozhraní pro úložná zařízení, díky čemuž budou o něco jednodušší.

Nový experimentální disk firmy Seagate však nepodporuje pouze NVMe, ale také SAS i SATA, a to prostřednictvím jistého "nativního NVMe portu". To zajišťuje použitý kontroler, čili tu nejsou potřeba žádné můstky zajišťující překlad komunikace. Seagate přitom svou novinku předváděl v prostém 2U JBOD zařízení pro 12 pevných disků, které se napojují na jednoduchý PCIe přepínač.

Je přitom zřejmé, že snahy o přechod pevných disků na NVMe nevycházejí z potřeby zajistit vyšší propustnost, ostatně staré SATA 6 Gbps na svou práci stále stačí a pokud snad ne, je tu také SAS s 12 Gbps třeba pro disky s MACH.2 . Jde spíše o známku toho, že SSD už celkově nad disky mají navrch, a tak má smysl, aby se HDD přizpůsobily a vytvořeno bylo společné rozhraní a protokol.

Dle firmy Seagate budou první kusy HDD s NVMe k dispozici od září příštího roku, ovšem pouze pro klíčové zákazníky, čili v překladu provozovatele velkých datových center, apod. Běžně tak budou dostupné až od poloviny roku 2024 a vypadá to, že Seagate zde skutečně cíli především na datová centra a jak by to mohlo být s prostými PC, to se nedozvíme.

NVMe HDD pochopitelně nepředstavují nic, na co by se mohl běžný uživatel třást nedočkavostí, ale v případě PC by mohly nabídnout to samé co datovým centrům, čili celkové zjednodušení a desek a čipsetů, z nichž by mohlo zmizet SATA v prospěch dalších linek PCIe. Ale to je pochopitelně běh na dlouhou trať a také jde o to, že z PC už spíše postupně mizí samotné pevné disky, které jsou nahrazovány stále levnějšími (z hlediska kapacity) SSD.

