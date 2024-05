SK hynix připravuje obří 300TB SSD pro AI

Kapacita SSD postupně roste a pro datová centra jsou potřeba o řád (i řády) vyšší kapacity než to, co máme běžně doma. Myslí si to alespoň společnost SK hynix, která na tiskové konferenci v Soulu poodhalila připravované SSD s obří kapacitou 300 TB. Tato úložiště nebudou určena do běžných počítačů a notebooků, ale do datových center, a to zejména těch, která zpracovávají algoritmy umělé inteligence. Firma předpokládá, že zatímco v roce 2014 bylo lidmi i počítači vygenerováno 15 ZB dat (15.000.000 PB neboli 15.000.000.000 TB), do roku 2030 toto číslo vzroste na 660 ZB. Aby se to dalo někam uložit, je třeba přinést na trh taková úložiště, jako jsou např. 100TB HDD nebo právě prezentované 300TB SSD.





O novince ale nemáme žádné další podrobnosti. Dle obrázku se zdá, že bude k dispozici v několika různých formátech, které se pro SSD v serverech používají. Víme, že SK hynix není jedinou firmou, která něco takového chystá. Loni v létě konkurenční Samsung mluvil o přípravě 256TB SSD , což není o moc nižší kapacita, a 100TB SSD od ExaDrive jsou už na trhu a dají se koupit.

Zde ještě připomeňme, že SK hynix se na rostoucí zájem o AI připravuje i v dalších oblastech, kde představí (nebo už ukázal) nové generace svých řešení. Trénování a inference algoritmů AI vyžaduje nejen vysokokapacitní úložiště, ale i další paměťová řešení, jakou jsou paměti LPDDR6, GDDR7, DDR5, HBM4, HBM4E a další.