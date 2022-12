Snapdragon 8 Gen 2 má údajně výkonnější GPU než Apple A16 Bionic

Nový Snapdragon 8 Gen 2 už používá výkonné jádro Cortex-X3 místo Cortex-X2 u 8 Gen 1 , což má samo o sobě zvýšit výkon o 25 %. Jeho frekvence se nijak nezvýšila a zůstává na 3,2 GHz, nicméně sám Qualcomm tvrdí, že procesor by měl být o 35 % výkonnější než předchůdce, což by s uváděným výkonem i sedělo. Na internetu se nicméně už objevily testy nové generace a tam to nevypadá, že by byl A16 Bionic dorovnán. Unikl např. výsledek z benchmarku Geekbench 5, kde Snapdragon 8 Gen 2 dosáhl 1480 bodů v jednovláknovém a 5106 bodů ve vícevláknovém testu. iPhony 14 Pro s tímto procesorem ale dosahují okolo 1874, resp. cca 5365 bodů, což je o necelých 27 % více v jednovláknovém a o cca 5 % více ve vícevláknovém testu.