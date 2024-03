Snapdragon X Elite by měl rozjet většinu her pro Windows, BG3 zvládá při 30 fps

by se svým procesoremchtěl způsobit značný rozruch ve vodách mobilních zařízení s operačním systémem Windows. Zde dosud kraluje Intel s AMD, a tedy i architekturou x86. ARM už převzal vládu u Applu na platformě macOS, kde ukazuje své silné stránky v podobě nízké spotřeby a vysoké výdrže, u Windows PC se mu to zatím nedařilo. Nové 12jádrové Snapdragony by to ale mohly zvrátit. Nová verze Windows vyjde jako první právě pro ARM a první testy těchto procesorů ukazují, že výkon na tom také není zrovna špatně, i když od spotřeb jsme asi čekali lepší hodnoty. Základní model má mít 23W TDP (některé testy ukazovaly 28W verzi ), výkonný má mít 80 W, a takové číslo rozhodně není něčím, co bychom od ARMu asi očekávali. Nedávno Qualcomm pohovořil o tom, jaké bude hraní her na nové platformě.