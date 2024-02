Na Windows 12 zatím zapomeňte, přijde Windows 11 24H2, a to nejprve pro ARM

neustále aktualizuje svůj operační systém Windows a poslední dobou se spekulovalo o tom, že by letos mohla přijít dokonce nová verze Windows 12. Toto ale bylo nyní v podstatě vyvráceno tím, že Microsoft oznámil letošní uvedení velké aktualizace. Ta by se měla zaměřit zejména na rozšíření funkčnosti s AI systémem Copilot (např. ikonka pro jeho rychlé spuštění), přinese ale i další změny jako vylepšený příkazový řádek s příkazem sudo, zapracovalo se na podpoře pro uživatele s vadami sluchu, lepší je testování mikrofonu, párování s Bluetooth zařízeními, management barev má nové UI, zajímavostí je možnost připojení k Wi-Fi přes QR kód a mnoho dalšího.

Prozatím bude k dispozici verze pro Insider Preview nazvaná Germanium, v dubnu pak bude následovat varianta RTM. Jako první stabilní vydání se Windows 11 24H2 objeví v červnu, nepůjde však o systém pro procesory x86, ale pro ARM. To dává tušit, že to Microsoft s ARMem začíná myslet o něco vážněji než doposud. Dá se tak předpokládat, že léto bude ve znamení úsporných notebooků na ARMových procesorech jako Snapdragon X Elite , které ale poběží na adekvátní variantě systému Windows 11 . ARM tak zaútočí už na školní sezónu, kde by úsporné mobilní počítače s dlouhou výdrží ve vzdělávání mohly zabodovat. Uživatelé s procesory AMD a Intel na architektuře x86 si budou muset počkat až do září nebo října, tam se tedy počítá až s vánoční sezónou.